Итоги «референдумов»: как ситуация может развиваться дальше – решится ли РФ на аннексию

Кремлевские марионетки объявили итоги четырехдневных "референдумов" на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Предсказуемо, за присоединение к России якобы проголосовали от 87,05% до 99,23%. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая онлайн на заседании Совбеза ООН, посвященном этим "референдумам" заявил, что они ничего не меняют; призвал к полной изоляции РФ и обвинил ее в аннексии украинских территорий; акцентировал, что после признания "референдумов" Россией ему будет не о чем говорить с Путиным; призвал Совбез ООН обеспечить Украине "коллективные гарантии" безопасности. Как ситуация может развиваться дальше? Решится ли РФ на аннексию? Пойдет ли Запад на более жесткие меры? Какие действия следует предпринимать Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Референдум в оккупации. Фото: из открытых источников

Вряд ли Россия сможет отыграть свои планы назад

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов поясняет:

"Кремль запланировал торжественное заседание по аннексии захваченных территорий уже на 30 сентября. Однако ситуация усложнилась. Фейковые референдумы и аннексию не согласились признавать даже партнеры России по ОДКБ. Российское общество гораздо больше озабочено вопросами мобилизации, чем ожиданием присоединения новых территорий. Протесты против мобилизации, тотальная коррупция в военкоматах и очереди на выезд демонстрируют реальное отношение российских граждан к власти и войне".

Украина, продолжает эксперт, сделала четкие заявления о недопустимости аннексии и невозможности каких-либо переговоров в случае ее проведения. Одним из последствий для России может стать ускорение создания международного трибунала.

"Президент Зеленский официально передал предложения по созданию такого органа послам тридцати стран. И в случае продолжения политики эскалации со стороны России количество стран-подписантов создание трибунала будет увеличиваться. Кстати, Нюрнбергский трибунал учредили всего четыре страны, – отмечает Игорь Попов. – Запад также посылает России сигналы о ничтожности результатов "референдумов" и об ответственности за аннексию. Это могут быть новые санкции в финансовом и энергетическом секторах".

По мнению эксперта, вряд ли Россия сможет отыграть свои планы назад. Поэтому какие-то решения по итогам фейковых "референдумов" страна-агрессор, похоже, примет.

"Как более мягкий вариант рассматривалось проголосовать аннексию Донецкой и Луганской областей, а захваченные части Запорожской и Херсонской признать "независимыми странами". Однако от этого варианта, скорее всего, отказались, и основным является полная аннексия, создание нового округа и дальнейшее поднятие ставок, – считает Игорь Попов. – После подрыва газопровода "Северный поток" можно ожидать остановку транзита через Украину и новых угроз неконвенционным оружием".

Если мы освободим эти наши территории – на эту имитацию референдумов будет плевать всем, кроме организаторов, которые сядут надолго в тюрьму

Политолог, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов акцентирует, что проведение псевдореферендумов на оккупированных территориях не имеет никакого юридического значения.

"Для Украины, для всего мира это не более, чем бессмысленный ритуал, который никак не влияет на реальность, – поясняет он. – Такие игрушки РФ использует исключительно для внутреннего потребителя. Который тешит свои имперские амбиции ровно до получения повестки из военкомата".

Территории по факту оккупированные. Остальное – досужие размышления, подчеркивает политолог.

"Так что Украина должна по мере сил и возможностей эти территории освободить, – уверен Кирилл Сазонов. – Силой. Это задача не для юристов или дипломатов, а для ВСУ. Если мы освободим эти наши территории – на эту имитацию референдумов будет плевать всем, кроме организаторов, которые сядут надолго в тюрьму. Максимум, что мы можем сейчас выжать из этого факта – настаивать на усилении санкционного давления на Россию и увеличении военной помощи Украине".

Москва показывает, что можно просто так вторгнуться, просто так провести липовые "плебисциты" и забрать кусок чужой территории

По мнению эксперта Украинского института политики Никиты Трачука, нынешние "референдумы" фундаментально отличаются от подобной же технологии россиян в 2014 году отсутствием даже видимости легитимности и соблюдения буквы закона.

"Москва сегодня находится в той ситуации, когда даже не пытается соблюсти хотя бы видимую, формальную законность предпринятых ею "решений". Все маски сброшены, и цель России – собирание земель, а не какая-то там "защита" кого-то от чего-то и прочие пропагандистские сказки", – подчеркивает эксперт.

Он считает, что на аннексию новых украинских территорий РФ, вероятнее всего, решится. В то же время они на данный момент — предмет торга.

"Москва традиционно оставляет себе "запасные двери" и шансы всё отыграть назад, видимо, всё ещё надеясь на какие-то контакты с Западом. Однако их толком нет, и потому, скорее всего, территории Херсонщины, части Запорожья и Донбасса Путин "примет в состав" своей страны. Это серьёзный шаг, меняющий геополитические расклады в мире, – поясняет Никита Трачук. – Москва показывает, что можно просто так вторгнуться, просто так провести липовые "плебисциты" и забрать кусок чужой территории. Это ломает последние (немногие) оставшиеся правила игры в мире. Он становится гораздо более беззаконным и недружелюбным местом, где правит право сильного".

Эксперт уверен, что Запад пойдёт на ещё более жёсткие санкции. Хотя, подчеркивает он, механизм санкционного давления на РФ тает с каждым днём.

"Причина в том, что и так уже ввели слишком много санкций, больше, чем против кого бы то ни было в истории. В этом плане Запад почти достиг предела своей политики. Впрочем, ещё есть некоторые рычаги санкционного влияния — взять хотя бы те же углеводороды, нефть, etc. Думаю, санкционная политика продолжится", – прогнозирует Никита Трачук.

Украине, уверен он, следует продолжать то, что она делает сейчас.

"Я не военный эксперт, потому о стратегиях военных ответов на "референдумы" говорить не стану. Но политически, полагаю, Киев обязан сейчас отреагировать на "референдумы" в том стиле, что "вы забрали территорию, но не забрали людей". К примеру, можно развернуть широкомасштабную кампанию по привлечению жителей оккупированных регионов к жизни на территории "большой Украины". Объявить, к примеру, что Украина ждёт всех, кто временно покинет эти территории до их освобождения. Развернуть программы по социальной поддержке этих людей, брать их на работу, совершать выплаты, пока они в поиске работы. Если нет денег, то можно привлечь каких-нибудь иностранных партнёров – я уверен, в мире обязательно найдётся какой-нибудь фонд или чьё-то правительство, с удовольствием профинансирующее хорошую, добротную социальную программу по помощи беженцам с "новооккупированных" территорий. То есть, Украина должна показывать, что с ней лучше, что она поможет и не бросит — в отличие от РФ, после которой в регионы приходит только смерть, война, бедность, беззаконие и прочие нехорошие вещи. Впрочем, – отмечает эксперт, – учитывая, как бегут с оккупированных территорий люди, в каких количествах – Украина и так это демонстрирует. Возможно, нужно просто делать это чуть более явно и показательно".

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