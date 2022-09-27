Финиш псевдореферендумов: какие выводы можно сделать – что дальше будет делать Россия

Во вторник, 27 сентября, – последний день "голосования" на псевдореферендумах на временно оккупированных россиянами территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Практически все страны уже заявили, что не будут признавать ни итогов этого шоу, ни вероятных последующих аннексий, которые попытается осуществить Россия. Какие выводы о прохождении "референдумов" (длились с 23 сентября) можно сделать на данный момент? Какие есть варианты развития событий далее – какой из них наиболее вероятен? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Референдум в оккупации. Фото: из открытых источников

Оккупанты даже не пытаются создать видимость реальности происходящего

Медиаэксперт, член Совета по вопросам свободы слова при президенте Владимире Зеленском, экс-зам министра информполитики (с 2015 по 2016 гг), советник министра обороны Украины (2014-2015) Татьяна Попова рассуждает так:

"Действительно, "референдумы" на временно оккупированных территориях уже признаны "состоявшимися". При этом называются какие-то безумные цифры по количеству якобы проголосовавших. 70-80%, спустя три дня "голосования", что и близко не является реальностью. Напомню, что на первом туре президентских выборов в 2019 году проголосовало всего 63%. При том, что порядка 10 миллионов, если не больше, украинцев выехало, причем в основном с восточных регионов Украины, приводимые данные и близко не похожи на правду. Ведь с оккупированных территорий выехало порядка 50% жителей. Каким образом оккупанты и коллаборанты могли выйти за три дня голосования на цифры, что они предоставляют – непонятно. То есть, даже не пытаются создать видимость реальности происходящего. Само за себя говорит и то, что люди с оружием ходят по квартирам и заставляют голосовать, да еще и заглядывают в бюллетени – как именно проголосовал…".

Естественно, эти "референдумы" никто не признает, уверена эксперт. Впрочем, отмечает она, Россию, похоже, это не волновало и не волнует. Всё равно страна-агрессор и ее пособники огласят нужные себе результаты, а потом, в какой-то момент – и об аннексии этих оккупированных территорий.

"Это никак не повлияет на действия украинской армии, которая продолжит освобождать наши земли. Мы видим, что контрнаступление продолжается в Херсонской, Донецкой, Луганской областях. Что в Запорожской области идут постоянные обстрелы военных объектов и линий снабжения российской армии. Уверена, что продолжению деоккупации эти "референдумы" никак не помешают", – говорит Татьяна Попова.

В то же время, продолжает она, ситуация в Донецкой и Луганской областях, которые РФ пытается захватить в их админграницах, достаточно острая.

"В районе Лимана идет украинское контрнаступление. В районе Бахмута и на западе от Донецка наступают россиян. Но противник пока особо не продвигается. Тогда как украинская армия в Донецкой и Луганской областях освободила за последнее время несколько городов, – акцентирует Татьяна Попова. – И Лиман сейчас оказывается в аналогичной ситуации как недавно Изюм. Украинская армия находится там с трех сторон, а с четвертой – река Жеребец. Мосты через нее пока есть, но снабжение российской группировки в Лимане усложнилось. И мне кажется – вопрос обозримого будущего, когда ВСУ освободят Лиман".

Россия – государство-террорист и страна террористов

По мнению политэксперта, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяны Луповой, псевдореферендумы, где людей заставляют голосовать под дулами автоматов, ходят по квартирам, ловят посреди улицы – это ни о чём… Но нарисуют в итоге, понятно, то, что скажет Москва.

"Для чего Россия это делает? Во-первых, будет попытка шантажировать мир ядерной угрозой, прикрываясь "присоединением" украинских территорий к РФ. Во-вторых, это дает возможность мобилизации, от которой массово отказываются россияне. Фактически этот процесс планируют превратить в геноцид народов, проживающих на территории самой Российской Федерации (мы же видим, как протестуют дагестанцы, как бегут буряты и так далее). А также – украинского на наших территориях, заставив воевать украинцев друг против друга", – поясняет Татьяна Лупова.

По ее мнению, в итоге неотвратимо последуют суды и наказание – как для тех, кто непосредственно организовывают эти "референдумы", так и для военных, а также тех, кто отдает преступные приказы.

"Россия – государство-террорист и страна террористов. Это уже понимают во всем мире", – констатирует эксперт.

Потешный цирк под названием "референдумы" противоречит не только международным нормам, но и законодательству РФ и Украины

Адвокат АО "Vi Vates", аналитик права Украинского института политики Игорь Печёнкин поясняет, что стратегии путинизма имеют сугубо персонализированный, циничный и захватнический характер. И не имеют ничего общего с правыми нормами, человеческими правами и хотя бы мнимой заботой государства о судьбах людей.

"Фактический отказ от исполнения международных норм показал, что путинская верхушка (сам путлер и его ватага) решили открыть жить манипулированием, желаниями казнокрадства, жаждой к власти. И всё это замешано на страхе. Этот страх просто животный, как в волчьей стае в борьбе за лучший кусок – и как защита от того, чтоб быть разодранным такими же хищниками. После таких чудовищных моментов путинской российской истории как подлодка "Курск", чеченские войны, Каширка, Беслан, "Норд-Ост", сотни других историй – пропаганда и власть культивировали в российском обществе культ раба, ничего не стоящей жизни гражданина. В итоге отбила возможность и, главное, желание, бороться за свои права и свободы. Но это московитский подход чужд демократическим обществам, к числу которых исторически принадлежит Украина. Самое интересное, что потешный цирк под названием "референдумы" противоречит не только международным нормам, но и законодательству РФ и Украины, – отмечает эксперт. – Проведение местных референдумов в законодательстве этих стран не предусмотрено. Аналогия с проведением "крымского" референдума, который был также незаконен, более чем очевидна. Но в тот раз, увы, круг демократических стран решил, что им лучше просто осудить его, ограничившись этим. Но, после рек крови, которые спровоцировал Путин, напав на Украину, после ужасающих зверств, поразивших весь мир, никто не может далее оставаться в стороне".

Игорь Печёнкин акцентирует, что обычный подход Кремля, состоящий в коррумпировании лидеров разных стран и нагнетании ужаса с помощью различных информационных спецопераций, в этот раз не сработал.

"Украинское политическое руководство во главе с Владимиром Зеленским на голову выше, поскольку личным мужеством и примером показало лидерские способности в критический момент – и очень прагматично выстроило стратегию и тактику диалогов с мировым сообществом. Наш президент избрал безупречную тактику общения с не только с лидерами стран, но и с обществом. И был услышан ими, поскольку искренняя боль украинцев из-за продолжающегося путлеровского вторжения, а также мужество нашей нации. Именно поэтому так велика поддержка Украины в мире. Именно поэтому тот маскарад, который РФ проводит на временно оккупированных территориях, ничем хорошим для оккупантов и коллаборнатов не закончится, – прогнозирует эксперт. – Как и ядерный шантаж, и намерение забросать украинские позиции сотнями тысяч мобилизованного "пушечного мяса". Весь арсенал ядерного оружия учтен, виден и находится под контролем. Малейшие действия по манипуляции с ядерными зарядами приведут к превентивным ударам обычным высокоточным, возможно и межконтинентальным, вооружением".

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