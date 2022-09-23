РФ начала «референдумы» на захваченных территориях: почему Кремль пошел на это - какие будут последствия

Сегодня на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей стартуют псевдореферендумы о присоединении к рф. В вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что подобным шагом россия окончательно закрывает себе путь к мирным переговорам. Почему Кремль решился пойти на это именно сейчас? К чему может привести такой шаг? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Референдум в оккупации. Фото: из открытых источников

Россия сменила тактику в Украине

Директор Украинского института политики Руслан Бортник не сомневается, что такой шаг Кремля – реакция на поражение армии агрессора в Харьковской области и рост деморализационных настроений внутри российского общества.

"С одной стороны, имеется разочарование среди ультрапатриотической части граждан рф, требующего "войны в полный рост", решительных действий, мобилизации (что частично уже имеет место быть), нанесения ударов по центрам принятия решений, применения тактического ядерного оружия и так далее. С другой – прослеживалось явное разочарование происходящим в среде инфантильного российского большинства, которое не понимало, почему распиаренная армия рф не способна добиться результатов", – поясняет эксперт.

По его словам, сейчас и через референдумы, и через мобилизацию российское руководство пытается сломать негативный для себя тренд.

"Во-первых, чтобы перехватить военную инициативу, которая находится в руках ВСУ около месяца. Мы наступаем практически по всем направлениям, кроме ряда позиций в Донецкой области. Заставляем оккупантов обороняться. Во-вторых, чтобы перехватить политическую инициативу, "продав" россиянам как "победу" присоединение в том или ином виде четырех новых регионов, ста тысяч квадратных км. Демонстрируя, что якобы рф успешна в данном направлении", – отмечает Руслан Бортник.

Кроме того, продолжает он, путин и его окружение страхуются. Поскольку если эти территории в том или ином виде присоединят к россии, любому следующему президенту будет сложно от них отказаться (в силу давления со стороны общественного мнения). Не отказавшись от них, не осудив аннексию, не получится и осудить вторжения в Украину. А не сделав этого – будет сложно осудить вдохновителей и руководителей войны – лично путина и его окружение.

"Не сомнения, что мобилизация и псевдореферендумы спровоцируют новый виток санкций, – считает эксперт. – Кроме того, как верно отметил украинский президент, такой шаг крайне сужает поле для переговоров (кроме гуманитарной части). О чем можно говорить с противником, который захватывает твою территорию и говорит, что это – навсегда? Происходящее также говорит о масштабировании войны, поскольку Украина ответит на российскую мобилизацию увеличением своей. Обе стороны будут накапливать силы и средства, война станет разрастаться".

Путинские решения демонстрируют, что россия сменила тактику в отношении Украины, уверен Руслан Бортник.

"Она не отказывается от своих стратегических целей – борьба за геополитическое влияние с США. Но тактику именно в Украине – сменила. Если ранее целью было принуждение Киева к соглашению (капитуляции) на условиях Москвы, то теперь рф показывает, что она настроена на разделение и поглощение частей нашей страны. На уничтожение Украины как государства. Переговоры в таких условиях маловероятны", – подчеркивает эксперт.

При этом, акцентирует он, и "референдумы", и мобилизация повысят внутреннюю хрупкость самой россии.

"Всё большая часть общества втягивается в войну, она проникает внутрь рф. И последствия станут ощутимы уже примерно через полгода. Значительная часть россиян вскоре станет всё громче задаваться вопросом – нужна ли им эта война, туда ли ведет их руководство страны? Что ослабит позиции путинского режима, увеличивая вероятность того, что власть может поменяться, причем, как в сторону радикализации, так и в сторону либерализации", – констатирует Руслан Бортник.

Все эти псевдореферендумы никак не повлияют на ситуацию на фронте, так как являются исключительно элементами пропаганды и ничем более

По мнению политического эксперта Дениса Гороховского, подобные попытки легитимизировать российское присутствие на оккупированных территориях могли иметь смысл до начала полномасштабного вторжения в Украину. Сегодня же, считает он, попытки в срочном порядке провести псевдореферендумы выглядят как истерика Кремля.

"Точно также под собой ничего не имеет бравада российских чиновников и политиков относительно того, что теперь любые боевые действия на этих территориях будут считаться атакой на рф с соответствующими последствиями, – отмечает эксперт. – При этом власти рф регулярно сообщают то об обстрелах Белгородской области, то о дронах и т.п. Получается, что или Белгород – это не такая уж и россия, или же все эти угрозы – лишь угрозы и ничего более".

По факту, все эти псевдореферендумы никак не повлияют на ситуацию на фронте, так как являются исключительно элементами пропаганды и ничем более, уверен Денис Гороховский. А тезис "россия здесь навсегда" уже неоднократно опровергался ВСУ как никчемный и не имеющий никакого отношения к реальности, заключает он.

Однозначно война будет продолжаться, потому что ни одна из сторон останавливаться не собирается

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин напоминает, что объявлению о проведении частичной мобилизации и фейковых референдумов предшествовали намеки Кремля на то, что он готов идти на переговоры с Украиной, но на неких своих условиях. В ответ украинские власти четко дали понять – переговоры возможны лишь после освобождения всех наших территорий.

"После этого россия пошла на эскалацию – псевдореферендумы ради аннексии новых украинских земель. Параллельно с этим объявлена частичная мобилизация. Это звенья одной цепи. Цель рф – смена руководства Украины и подмятие под себя нашей страны. То есть, как и ранее, Москве нужна вся Украина. Отсюда – такие шаги", – поясняет эксперт.

По его мнению, всё это говорит о том, что война будет видоизменяться.

"Сейчас россия получит дополнительные резервы, силы, чтобы продолжать боевые действия. Кроме того, у нее появятся, скажем так, псевдоюридические основания для войны с Украиной. То есть, страна-агрессор будет "защищать", как она считает, "свои" (по сути – аннексированные наши) территории. Однозначно война будет продолжаться. Потому что ни одна из сторон останавливаться не собирается", – прогнозирует Влад Волошин.

Он подчеркивает, что мобилизационные и аннексионные мероприятия только набирают ход. Результаты псевдореферендумов еще нужно будет как-то юридически оформить. А пополнение – одеть, обуть, вооружить, научить пользоваться оружием.

"Пока россия будет готовить новое "пушечное мясо", ее войска, находящиеся на нашей территории, попытаются удержать занимаемые позиции. Ну, а ВСУ, конечно, сделают максимум, чтобы разрушить планы оккупантов, – уверен эксперт. – Как верно отметили в командовании украинских вооруженных сил, нам всё равно, кого убивать – мобилизированных или кадровых российских военных, если они пришли на нашу землю как захватчики. Мы обращаемся к западным партнерам с просьбой увеличить поддержку Украины вооружением, боеприпасами, санкционным давлением на россию. Которая однозначно закрыла путь для урегулирования конфликта путем переговоров, сделав шаг к уже не временной оккупации материковой части Украины, а аннексии, как ранее сделала с Крымом. Что ж, значит будем решать всё силой оружия".

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