У Зеленского обратились с призывом к мобилизованным россиянам

Каждый мобилизованный в ряды российской армии гражданин России будет иметь право на сохранение жизни, если сдастся в плен после того, как будет переброшен на территорию Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП отметил, если тем россиянам, которых принудительно мобилизовали в ряды российской армии, кажется, что у них теперь нет выбора, то они ошибаются. Выбор есть. И этот выбор состоит в том, чтобы добровольно сдаваться в плен, как только они оказались переброшены на фронт в Украине.

"Принудительно мобилизованные граждане России, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности – сдавайтесь в плен. Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Также в Офисе президента добавили, что, согласно с Женевской конвенцией, пленные россияне не будут выданы РФ, если сами не захотят этого. У каждого пленного будет свободный выбор.

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