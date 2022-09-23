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У Зеленского обратились с призывом к мобилизованным россиянам

Украина обещает сохраним жизнь тем оккупантам. которые сдадутся в плен

сегодня, 08:14
Автор:

Кравцев Сергей
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Каждый мобилизованный в ряды российской армии гражданин России будет иметь право на сохранение жизни, если сдастся в плен после того, как будет переброшен на территорию Украины. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

У Зеленского обратились с призывом к мобилизованным россиянам

Офис президента. Фото: Украинская правда

Советник главы ОП отметил, если тем россиянам, которых принудительно мобилизовали в ряды российской армии, кажется, что у них теперь нет выбора, то они ошибаются. Выбор есть. И этот выбор состоит в том, чтобы добровольно сдаваться в плен, как только они оказались переброшены на фронт в Украине.

"Принудительно мобилизованные граждане России, не желающие бесславно погибнуть в чужой стране! При первой же возможности – сдавайтесь в плен. Украина гарантирует вам сохранение жизни и достойное обращение", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Также в Офисе президента добавили, что, согласно с Женевской конвенцией, пленные россияне не будут выданы РФ, если сами не захотят этого. У каждого пленного будет свободный выбор.

Читайте также на портале "Комментарии" — премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Франции Эммануэль Макрон открыли в Нью-Йорке мероприятие по безопасности гражданских ядерных объектов в ситуации вооруженного конфликта. Цель встречи – определить порядок демилитаризации Запорожской АЭС и периметра вокруг станции. Каковы шансы на то, что ЗАЭС удастся демилитаризовать? При каких условиях получится выдавить оттуда россиян? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Путина обиделись на Запад и рассказали, как ответят, если США сожгут Черноморский флот в Крыму. Право дать дерзкий ответ, как всегда предоставили заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M/status/1572979165791412225?t=rktc87-G2B7L9862IXYzCw&s=35
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 07:45

Зе-м'ясник своєму народові та бреше, він для нього витратний матеріал. Зрадивши свій народ заради влади, інших взагалі за людей не буде тримати. Він вже гарантував реформи та боротьбу з олігархами. Натомість прирік Україну. Він просто божевільний Нерон, талант якого квітне на фоні вбитих. Полонених він просто поверне на Росію, як матеріал обміну. Не даремно хунту Зе Путін не чипає. Ці Карли однакові.

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