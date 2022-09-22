Запад хочет демилитаризации ЗАЭС: при каких условиях это удастся сделать

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и президент Франции Эммануэль Макрон открыли в Нью-Йорке мероприятие по безопасности гражданских ядерных объектов в ситуации вооруженного конфликта. Цель встречи – определить порядок демилитаризации Запорожской АЭС и периметра вокруг станции. Каковы шансы на то, что ЗАЭС удастся демилитаризовать? При каких условиях получится выдавить оттуда россиян? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Если мы нацелены на успех, следует работать внутри таких организаций как МАГАТЭ

Эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков размышляет следующим образом:

"Как я понимаю, инициаторами данного мероприятия были Украина и Франция. По Украине всё логично, учитывая, что ЗАЭС находится на нашей территории, что военные действия идут на нашей земле. Ну, а французская сторона всегда выступает за ядерную безопасность. Надеюсь, у них что-то получится. Но если мы говорим о реальной политике, то вряд ли результаты такой встречи вряд ли приведет к каким-то серьезным подвижкам".

Основные задачи по стабилизации ситуации на ЗАЭС – в прерогативе МАГАТЭ, поясняет эксперт. И для того, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, надо работать именно через МАГАТЭ, уверен он.

"Нравится кому-то она или нет, но это – международная, легитимная организация, через которую можно решать сложные вопросы. Но для этого работать нужно не столько в публичной плоскости, сколько (90%) – с помощью дипломатии, которая не терпит огласки, суеты. Это длительный процесс, но лишь так можно чего-то добиться. А пропагандистские наскоки, громкие заявления дадут лишь сиюминутный результат, без реальных подвижек", – считает Олег Стариков.

А потому, подчеркивает он, если мы нацелены на успех, следует работать внутри таких организаций как МАГАТЭ. И делать это, по мнению эксперта, должны профессионалы (атомщики, понимающие суть данной проблемы и умеющие вести переговоры и находить компромиссы), а не политики.

"Силовое решение серьезнейшей проблемы с ЗАЭС, затрагивающей судьбу не только Украины, но и мира, невозможно", – констатирует Олег Стариков.

Добровольно возвращать эту станцию россияне точно не будут

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко акцентирует, что россияне под натиском наступления ВСУ вынуждены форсировать ситуацию. В том числе с псевдореферендумами.

Включая Энергодар и расположенную там ЗАЭС, которую отрубят от украинской энергосистемы". "В Кремле уже точно приняли решение на дальнейшую эскалацию, – отмечает эксперт. – Вчера путин достал оставшиеся козыри – мобилизация, тактическое ядерное оружие, намерение аннексировать всё, что получится

Для понимания – ежегодно данная станция генерирует около 40 млрд кВт·ч электроэнергии, что составляет пятую часть общегодового производства электроэнергии на Украине и половину её производства на украинских атомных станциях.

"И всего этого россияне хотят нас лишить, воспринимая ЗАЭС как один из своих основных "трофеев" в технологическом смысле. Добровольно возвращать эту станцию они точно не будут. И переговоры тут не помогут. А уж тем более те или иные усилия Макрона. Он что – авторитет для путина? Тот даже не его звонки не отвечает. Не поможет и МАГАТЭ, – уверен Виктор Бобыренко. – путин отрезал себя от всех международных институций. Разве что ООН россияне пока используют как место, где у них, к сожалению, всё еще есть право вето, и где они с высокой трибуны могут показать всем "кузькину мать". Больше ни для чего им ООН не нужна".

ЗАЭС можно вернуть только с помощью ВСУ, считает эксперт.

"Вести сражения в Энергодаре мы, конечно, не станем, – отмечает он. – Но ВСУ следует развивать наступление в сторону Мелитополя, оставив Энергодар чуть в стороне. И тогда сами россияне, под угрозой окружения, вынуждены будут покинуть ЗАЭС, как это произошло весной с ЧАЭС".

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