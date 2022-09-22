«Формула мира» Зеленского: какая вероятность ее принятия – как Украине добиться мира с РФ по соседству

Во время онлайн выступления на 77-й Генассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский предложил "формулу условий мира", которая поможет избежать войн в будущем. По его словам, эта формула предлагает следующие условия мира: наказание за преступление; защита жизни человека; восстановление безопасности и территориальной целостности; гарантии безопасности; решимость. Какова вероятность принятия такой формулы? Если не такая – какая может быть принята в будущем, создав действенный механизм предотвращения или быстрого завершения войн? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Идея Зеленского на перспективу – и она, возможно, будет реализована в процессе реформирования ООН

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко подчеркивает, что вечный мир, полное и гарантированное предотвращение войн – давняя мечта человечества. Практически, продолжает он, это обсуждают уже несколько столетий – со времен Вестфальского мира 1648 г.

"Иммануил Кант написал трактат о вечном мире более 200 лет назад. Именно в кантовской традиции существует и развивается идея мирового правительства как гарантии вечного мира. Пока всё это воспринимается как утопия. Но человечество медленно, тяжело и драматично (в том числе через новые войны) движется к идее вечного мира. Кстати, хотя бы частично и в ограниченных масштабах эта утопия реализовалась в масштабах Евросоюза. На территории ЕС со времен его создания и после Второй мировой – нет войн", – акцентирует Владимир Фесенко.

По его словам, эта историческая прелюдия необходима для правильной оценки предложений президента Зеленского.

"Это правильная идея и в правильном направлении, по которому человечество пытается идти уже несколько веков. К тому же для Украины это обусловлено нынешними трагическими обстоятельствами войны, которую россия развязала против нашей страны, – поясняет эксперт. – Сейчас предложения Зеленского могут восприниматься как утопические, и рф будет блокировать их на уровне Совбеза ООН. На уровне Генассамблеи потенциально это может быть реализовано, но не сразу. Скорее всего, это идея на перспективу – и она, возможно, будет реализована в процессе реформирования ООН, а перед этим, хотя бы частично, – в процессе закрепления международных гарантий безопасности для Украины. О необходимости реформирования ООН, Зеленский, к слову, говорил еще до начала нынешней большой войны. А сейчас это уже обсуждается и другими мировыми лидерами. Вначале было слово. Сначала надо сформулировать конкретную идею, а затем уже начинается процесс ее воплощения, который может быть достаточно долгим".

Поддержка безопасности нашей страны будет продолжаться – и для краткосрочного усиления сил обороны Украины, и для их долгосрочного развития

Сергей Шаповалов, политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, рассуждает следующим образом:

"Принципы восстановления мира, озвученные президентом Зеленским в речи на Генассамблее ООН, являются не просто приемлемыми для Украины условиями, на которых война может быть завершена. По большому счету, это самоочевидные принципы сосуществования цивилизованных государств. Для соблюдения этих принципов и создавалась ООН после Второй мировой войны".

Вопрос в том, акцентирует аналитик, как эти принципы воплощать, если какое-либо из государств их нарушает.

"Согласится ли россия добровольно выполнять эти принципы, прекратить агрессию и понести ответственность за совершенные преступления? Очевидно, нет. Ведь россия отрицает право Украины на существование как государства, равно как право украинкого народа на собственную идентичность как отдельного народа. Это понимают и партнеры Украины, в том числе. Не случайно президент США Байден в своем выступлении на Генассамблее ООН назвал российскую агрессию войной, нацеленной на уничтожение и украинской нации и Украины как государства", – отмечает Сергей Шаповалов.

Следовательно, продолжает он, россия должна быть принуждена выполнять эти принципы. Что возможно путем комбинации мер экономического воздействия (санкций) и военного сдерживания.

13 сентября Офис президента презентовал рекомендации по гарантиям безопасности для нашей страны, разработанные совместно с партнерами Украины, напоминает эксперт. По его словам, главный вывод этого документа состоит в том, что наша страна должна иметь ресурс на развитие и содержание мощных Вооруженных Сил, способных противостоять вооруженным силам российской федерации. А для этого необходимы многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу Украины, масштабная передача оружия и разведывательная поддержка со стороны союзников, интенсивные тренировочные миссии и совместные учения под эгидой Европейского Союза и НАТО.

"То есть, – поясняет Сергей Шаповалов, – речь идет об усилении сектора безопасности и обороны Украины в долгосрочной перспективе. Наличие многочисленных сил обороны с новыми технологическими образцами вооружения позволит Украине освободить все оккупированные территории и поднять для рф цену повторной агрессии до неприемлемого уровня. Что и обезопасит наше государство от посягательств на территориальную целостность со стороны россии".

По мнению эксперта, важно, что этот документ является не просто выражением того, как Украина видит свою безопасность в будущем.

Это важный показатель того, что партнеры Украины также понимают долгосрочную угрозу от россии, о которой писали в своей недавней статье также и генералы Залужный и Забродский Следовательно, поддержка безопасности нашей страны будет продолжаться – и для краткосрочного усиления сил обороны Украины, и для их долгосрочного развития. Это и станет тем фактором, который заставит россию сосуществовать с Украиной на основе принципов, провозглашенных президентом Зеленским на Генассамблее ООН", – резюмирует Сергей Шаповалов. "Во-первых, партнеры Украины уже поставляют нашему государству оружие, необходимое для защиты от России в краткосрочной перспективе. Во-вторых, о необходимости долгосрочной поддержки сил обороны Украины заявили и страны-партнеры нашего государства на пятой встрече министров обороны в Рамштайне 8 сентября.

Впереди нас, похоже, ждет длительный период войн и хаоса в международных отношений

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик считает, что предложенная формула мира имеет крайне мало шансов на реализацию в обозримом будущем.

"Дело в том, – поясняет он, – что нет реальных механизмов для осуществления предложенных мер по наказанию виновных в развязывании войн и созданию гарантий безопасности. Сейчас происходит хаотизация международных отношений, рост напряжения. Старый мировой порядок и архитектура безопасности рушатся, однако нового, который мог бы послужить фундаментом для мира, сейчас нет – и не предвидится в ближайшем будущем. Нет силы, которая бы могла играть роль международного авторитета и мировой полиции, чтобы внедрять необходимые принципы и наказывать за их нарушение на основании права на легитимное насилие".

Озвученное предложение, продолжает эксперт, отсылает нас к опыту Нюрнбергского процесса и создания ООН.

"Эта система лежит у оснований современного международного порядка, который сейчас переживает период разрушения и переустройства, – подчеркивает Денис Москалик. – Он не предотвратил войн, хотя и наказал небольшую часть виновных и ввел принцип понимания захватнических войн как преступления. Сейчас это уже не работает. И даже тогда, чтобы была наказана хотя бы небольшая часть виновных, были задекларированы необходимые принципы, нужен был разгром и оккупация фашистской Германии и её союзников, развязавших Вторую мировую. Нынешние же агрессивные диктатуры не разбиты, не потерпели поражения, а, напротив, продолжают агрессивную экспансию".

Всё это, подчеркивает эксперт, делает невозможным достижением крепкого мира, и скорее создает условия, когда мировая напряженность, количество войн и кровопролития, будет расти.

"Впереди нас, похоже, ждет длительный период войн и хаоса в международных отношений, в условиях крушения системы международных отношений, которые сложились после Второй мировой и Холодной войны. Какие-то рецепты по созданию глобальных гарантий мира сейчас не будут работать, – прогнозирует Денис Москалик. – Предпосылкой для прочного мира может быть безоговорочная победа коалиции государств, которые ставят себе целью создание новой системы международных отношений, основанной на правилах и гарантиях, а также будут способны нейтрализовать и наказать агрессивные силы на мировой арене. Коалиция победителей сможет создать новый мирный порядок на договорных отношениях между союзниками. Нужны не просто принципы и правила новой формулы мира, а сила, которая способна их воплощать и наказывать за отход от них. Сейчас условий для этого нет".

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