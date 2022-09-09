Итоги «Рамштайна-5»: что пообещали Украине – решение какой проблемы Запад снова откладывает



















Состоялась пятая встреча Контактной группы по обороне Украины, проведенная в формате "Рамштайн". Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Норвегия предоставит ракеты Hellfire и приборы ночного видения для армии Украины. Есть и множество других приятностей. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли на пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином по итогам мероприятия заявил, что "российские стратегические цели потерпели поражение" в Украине. Какие главные выводы можно сделать по ее итогам Рамштайна-5? К чему следует готовиться Украине и российскому агрессору? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Встреча в формате "Рамштайн". Фото: из открытых источников

НАТО намерено организовать обучение украинского агентства оборонных закупок – по стандартам Альянса

По мнению директора Украинского института политики (УИП) Руслана Бортника, пятое заседание формата "Рамштайн", стало, наверное, наиболее политическим.

"Традиционно партнеры Украины подтвердили свои обязательства по сохранению поддержки нашей страны столько времени, сколько это будет нужно. Кроме того, США, Норвегия, некоторые другие страны заявили о выделении новых пакетов значительной военной помощи Украине. Это и боеприпасы, и различные виды ракет, и бронетехника, – перечисляет эксперт. – Но самое интересное, подчеркиваю, что во время данной встречи приняли ряд важных политических решений".

Так, продолжает Руслан Бортник, заявлено о том, что НАТО намерено организовать обучение украинского агентства оборонных закупок – по стандартам Альянса. То есть, оборонные закупки Украины будут находиться под контролем НАТО и производится по стандартам данного блока. Это, акцентирует эксперт, позволит снять критику, что Украина, возможно, не достаточно эффективно контролирует использование и закупку вооружений.

"Кроме того, озвучены планы об обучении украинских военнослужащих работе на новых системах ПВО и береговой обороны. Это говорит о том, что на протяжении осени-зимы мы получим соответствующие системы – новые, мощные", – подчеркивает директор УИП.

Также заявлено, что "Рамштайн-6" произойдет уже через несколько недель. И, скорее всего, прогнозирует Руслан Бортник, он будет посвящен оснащению украинских вооруженных сил возможностями воевать в зимний период (начиная от одежды, заканчивая техникой).

"Еще там намерены обсудить вопросы координации функционирования военно-промышленного комплекса (ВПК) США и партнеров – для более эффективного удовлетворения потребностей обороны Украины. А мы видели, что у многих стран НАТО истощились резервы, ВПК фактически не функционировал, оказавшись не готовым к этой войне. Теперь же Штаты займутся координацией данной работы, чтобы восстановить необходимые объемы производства вооружений в рамках украино-российского конфликта, – поясняет эксперт. – Уже понятно, что война затягивается. Нам необходимы огромные объемы тех же боеприпасов. И тут мало будет даже постоянной поддержки со стороны партнеров, даже запуска с октября американского ленд-лиза. Потому поднимается вопрос о поддержке, восстановлении работы украинского ВПК. Возможно, в специальных кластерах за границей".

Стратегия Запада заключается в изматывании России затяжными военными действиями с одновременным ослаблением страны-агрессора экономическими санкциями



Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш рассуждает так:

и собственно итоги новой встречи Контактной группы по обороне Украины, то можно констатировать, что пока Запад, к сожалению, сохраняет прежнюю стратегию. Она состоит в изматывании России затяжными военными действиями с одновременным ослаблением страны-агрессора экономическими санкциями. Чтобы у РФ не было сил и ресурсов на жесткую эскалацию конфликта (в том числе применения ядерного оружия) в случае кардинальных успехов ВСУ". "Если связывать запрос на дальнобойное вооружение (в то время, как Россия имеет возможность поражать цели в Украине на расстоянии 2 тыс км, ВСУ на данный момент имеет вооружение, способное бить лишь на глубину 100 км), высказанный в появившейся накануне "Рамштайна-5" статье главкома ВСУ Залужного

Для нас это означает, что конфликт будет затягиваться, поясняет эксперт. И это плохо.

"Но есть стратегический плюс, – отмечает Сергей Гармаш. – Если РФ ослабнет в результате такой стратегии, то она не будет какое-то время способна на очередную войну. У нас откроется окно возможностей для своего усиления – и разрушения российской империи".

Пока эксперт не видит желания Запада ускорить разрешение этого конфликта. В силу как раз таки избранной стратегии на изматывание России. На это же, по его мнению, указывается вчерашнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина, что Украине помогают защитить свою территорию. А не бить врага на его территории, откуда он ведет обстрелы нашей.

"То есть, пока решения главной проблемы, на которую указал Залужный (паритетность в дальности поражения целей), не рассматривается Западом. Очевидно и то, что Украине, по-прежнему, не дают в нужном количестве наступательного оружия. Согласно обнародованным данным, мы получим всего четыре гаубицы, 36 тысяч снарядов (это вообще мизер). Нам так и не дали танков, – отмечает Сергей Гармаш. – Но хорошо, что происходит обмен идеями. Надеюсь, что статья Залужного посеет соответствующую – о необходимости предоставления Украине вооружений, которые создадут паритетность в войне с российским агрессором в дальности поражения целей. Всё должно идти к реализации данной идеи, если Запад не хочет проиграть войну России".

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