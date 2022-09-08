Откровения Залужного и Забродского о ходе войны: на что важно обратить внимание

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и первый замглавы Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Михаил Забродский опубликовали в издании "Укринформ" статью о ходе российско-украинской войны и ее возможном дальнейшем развитии. Какие основные выводы из нее можно сделать? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Валерий Залужный и Михаил Забродский. Фото: из открытых источников

Эту статью уже прочитали очень многие как внутри Украины, так и за ее границами

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда рассуждает так:

"Статья Валерия Залужного и Михаила Забродского, безусловно, по своему объему и качеству обращает на себя внимание. Это такой лонгрид, где не только подводятся итоги полугодия боевых действий, но и четко говорится, что война будет продолжительной. И к этому следует активно готовиться".

По мнению эксперта, такой сдвоенный центр, где выступает главком ВСУ и парламентарий с боевым опытом, оба с генеральскими погонами и лампасами, свидетельствует о серьезности подхода.

"Эту статью уже прочитали очень многие как внутри Украины, так и за ее границами. И выводы каждый сделает свои. Но хотел бы обратить внимание, что генералы Залужный и Забродский подчеркнули необходимость поставок ВСУ западного вооружения. На том, что Украина даже в случае ядерного удара не прекратит сопротивление российской агрессии. То есть, они без политических заявлений показали готовность работать далее, добиваясь необходимого результата", – подчеркивает Евгений Магда.

Он считает, что эта статья стала отличным примером коммуникации власти с людьми. Когда без сюсюканья, без заигрывания – нам говорят правду, такой, как она есть. При этом не драматизируют и не пытаются запугать какую-то часть общества.

"Уверен, что такой диалог крайне важен в нынешних условиях. Как и постоянная поддержка ВСУ и со стороны украинцев, и со стороны всех цивилизованных стран, – акцентирует эксперт. – Мы должны вместе работать на победу!".

У Украины есть все возможности, при резком увеличении помощи соответствующим вооружением, скорее закончить эту войну победой

Политолог, эксперт по вопросам российской агрессии против Украины Виктор Каспрук отмечает, что Залужный и Забродский в своей статье четко обозначили перспективы и возможности окончания российско-украинской войны.

Ожидается, что министр обороны США Ллойд Остин будет поднимать вопрос об увеличении военной помощи до того уровня, чтобы ВСУ скорее могли выгнать захватчиков с нашей территории. Ведь затягивание войны может создать еще большие проблемы не только для Украины, но и для всего коллективного Запада", – поясняет Виктор Каспрук. "Украина при поддержке нашего стратегического союзника Соединенных Штатов и других партнеров по антипутинской коалиции имеет все шансы победить московских агрессоров. Вопрос только в том – какой ценой и как долго еще продлится эта война. Бросается в глаза, что эта статья появилась накануне встречи у союзников нашей страны на авиабазе Рамштайн, где снова будет рассматриваться вопрос обороны Украины

Он считает, что эта актуальная и взвешенная статья четко обозначает проблемы и подталкивает наших союзников к ускорению их решения.

"Ведь во время войны за существование Украинского государства, любое "шапкозакидательство" и приписывание себе того, чего пока нет, может сыграть только на руку нашим врагам. Речь фактически идет о том, что Соединенные Штаты и государства-члены НАТО должны помочь Украине перевооружить, в первую очередь, наши ракетные войска, чтобы мы, в случае необходимости, имели возможность поражать стратегические военные цели и на территории РФ. Тем самым коренным образом изменив ситуацию, при которой Россия может безнаказанно обстреливать гражданские объекты Украины с далекого расстояния, а у украинских военных нет возможности на это ответить", – акцентирует эксперт.

В этом смысле, продолжает он, нашей победой станет не только освобождение всех своих территорий, включая украинский Крым, но и само понимание путинским режимом, что наказание за военные преступления будет необратимым. Что ВСУ могут достать врагов где угодно, и от возмездия нигде не укроешься.

"Очевидно, что в открытой для публичного доступа статье нельзя написать обо всех планах украинского военного командования, – отмечает Виктор Каспрук. – Однако в ней четко очерчено то, что у Украины есть все возможности, при резком увеличении помощи соответствующим вооружением, скорее закончить эту войну победой. Предоставление нам ракет большой дальности сдерживает угрозу применения в отношении Украины ядерного оружия. Однако необходимо уже сейчас искать способы предотвращения его применения РФ. Хотя вовсе не факт, что когда Путин поймет, что окончательно проиграет, он не сочтет помощь оружием Украине прямым вмешательством в войну. И что не заявит, будто вынужден применить тактическое ядерное оружие "для защиты русского суверенитета". В своей статье генералы Валерий Залужный и Михаил Забродский прямо говорят о том, что цивилизованный мир должен доказать России и ее руководству, что они не безнаказанны – и ответ на всё, что они творят или думают сотворить, будет адекватным. И это главное".

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