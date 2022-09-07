Украина готовится к 5-й встрече формата «Рамштайн»: каких решений ожидать от союзников

В четверг, 8 сентября, в Германии состоится пятая встреча формата "Рамштайн" (Контактная группа по обороне Украины), на которой министры обороны стран НАТО и союзников обсудят дальнейшую поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" ожиданиями от этого мероприятия.

Встреча в формате "Рамштайн". Фото: из открытых источников

Нам важна поддержка именно современным оружием и боеприпасами

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"Хорошо, что очередная встреча в данном формате пройдет не в онлайн формате, а лично. Это позволяет сделать очные публичные заявления, которые, понятно, заранее заготовлены (равно как объем вооружения для Украины). То есть, это не просто новый раунд, а определенный продукт динамичной, постоянной работы оборонных ведомств десятков стран… Работая в Вашингтоне, я вижу необходимость наращивания поддержки Украины со стороны США. И на фоне грядущих промежуточных выборов в ноябре и нового бюджета (тактически), и как борьба собственно демократии против авторитарного режима (стратегически). Очень хорошо, что Пентагон тут активно действует сам и подталкивает к тому же своих европейских партнеров".

Россия, по словам Екатерины Одарченко, пытается навязать два нарратива. Первый, что война в Украине – это, по сути, война РФ против США. Второй – что европейцы из-за этой войны страдают от введенных ими санкций больше, чем сама Россия.

"И не случайно многие обвиняют немецкого канцлера Шольца в затягивании предоставления Украине обещанных вооружений – и гаубиц, и танков, и прочего. В этом ракурсе открытый диалог союзников (тех же Вашингтона и Берлина) очень важен как в показании единства, так и в увеличении помощи нашей стране", – поясняет эксперт.

Она отмечает, что использование высокоточного вооружения, в том числе в свете продвижения ВСУ на юге с целью деоккупации Херсонской области (и не только) играет чрезвычайно важную роль.

"И в этом смысле нам важна поддержка именно современным оружием и боеприпасами. Было бы хорошо, чтобы такая помощь сопровождалась дополнительными пакетами санкций против страны-агрессора, которая перешла к откровенному энергетическому шантажу Европы, – считает Екатерина Одарченко. – Думаю, что прозрели уже и немцы, ранее активно сотрудничавшие с Россией в построении всякого рода "потоков". Эмбарго на закупку российской нефти или хотя бы на установление граничной цены на ее покупку должно серьезно ударить по экономике РФ. Не исключаю, что в обозримом будущем нечто такое ждет и российский газ".

Прорывных решений от этой встречи ожидать не приходится

Политтехнолог, директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна – Тарас Березовец – считает, что очередной "Рамштайн" должен дать Украине ощущение того, что военная поддержка не только сохранится, но и возрастет.

"Что логично, ведь с октября запустится ленд-лиз – американцы станут поставлять нам больше оружия. И было бы правильно, чтобы аналогичным образом поступили те же европейцы, – поясняет эксперт. – Не факт, что так и будет. Во-первых, у наших партнеров фактически закончились запасы передаваемого нам советского вооружения, а свое они давать в большинстве своем не готовы – по разным причинам. Вторая причина политическая. Речь о сопротивлении той же Германии, которая будет подталкивать и другие страны ЕС не увеличивать военную помощь Украине, а возможно даже сокращать".

Тарас Березовец не исключает, что может возникнуть парадоксальная ситуация, когда США и ряд других государств пакет военной помощи Украине увеличат, а некоторые, напротив, сократят.

"Прорывных решений от этой встречи я, к сожалению, не ожидаю. Разве что американцы могут согласиться дать нам современную боевую авиацию, те же самолеты F-15, F-16, F-18, крылатые ракеты класса "земля-земля". Также нам нужна бронетехника для наступательных действий. Способны ли США на такие серьезные шаги, которые под силу только им? Вскоре узнаем", – констатирует эксперт.

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