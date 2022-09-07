Это точно не годы: Данилов озвучил свой прогноз войны в Украине

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что он не склонен согласиться с теми военными специалистами, которые делают прогноз о долгой и затяжной войне в Украине. Войны в Украине долгими годами с агрессором не будет, но это и не значит, что победа над Россией наступит совсем скоро. Как передает издание "Комментарии", такое мнение секретарь СНБО озвучил в интервью "Левому Берегу".

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов отметил, что он более оптимистичен в том, как должна и может закончиться война в Украине. При этом, подчеркнул Данилов, он свой прогноз делает, полагаясь на три аспекта. Первый аспект – это будет очень непростая война. Второй аспект – Украина точно победит в этой войне. Третий аспект – о скорой победе, которая уже вот-вот произойдет, можно забыть, но и рассчитывать на то, что годами придется отбрасывать агрессора не стоит.

Секретарь СНБО утверждает, что Россия начала спецоперацию против Украины не в 2022 и не в 2014 году. По словам Данилова, Кремль предпринял первую попытку разрушения нашей страны во время Оранжевой революции, требуя от Верховной Рады принять законопроект об изменении Конституции. Более того, в этом процессе принимали участие не только украинские, но и западные политики, среди которых был бывший канцлер Герхард Шредер.



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