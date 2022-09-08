Украина вводит санкции против правящей "верхушки" России: о чем говорит данное решение

В вечернем обращении 7 сентября президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении санкций против более 600 человек, которые принадлежат к правящей "верхушке" России (28 членов Совбеза РФ, 154 членов Совета Федерации России и 424 депутатов Госдумы). О чем говорят данные решение? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Санкции против власти в России. Фото: из открытых источников

Далее последует расширение списков санкций против представителей РФ и со стороны наших союзников

Народный депутат Украины VIII созыва, представитель Сети защиты национальных интересов "АНТС" Наталья Веселова рассуждает так:

"Против политиков вводят санкции, когда окончательно ясно, что пути для диалога, переговоров, договоренностей не осталось. Так что таким шагом Украина демонстрирует, что более не надеется на дипломатию, на переговоры, на посредничество политиков или крупного бизнеса. Официальный Киев окончательно принял решение возвращать свои территории исключительно военным путем".

Мы продемонстрировали, акцентирует Наталья Веселова, свою позицию не только стране-агрессору, но и нашим партнерам на Западе.

"Ранее было много критики, что мы призываем всех применять санкции к российскому политикуму и бизнесу, а сами делаем это весьма неохотно, – напоминает эксперт. – Теперь же мы показали свою решительность в данном направлении. Думаю, что далее последует расширение списков санкций против представителей РФ и со стороны наших союзников".

Украина подталкивает союзников, если они не ввели еще такие санкции – сделать это



Экономический и политический эксперт Тарас Загородний считает, что последствия такого шага ощутят на себе, в первую очередь, те российские структуры, которые всё еще имеют бизнесы в Украине.

"Будет происходить конфискация данного имущества (уже идет). Понятно, что мало у кого из подсанкционного списка остался (если был) бизнес в Украине. Так что скорее это – демонстрация со стороны Украины коллективному Западу, что мы тоже вводим санкции против правящей верхушки страны-агрессора, а не просто просим делать то же самое тех же европейцев или американцев. Подталкивание союзников, если они не ввели еще подобных санкций – сделать это", – поясняет эксперт.

То есть, констатирует Тарас Загородний, мы фактически синхронизируем свою политику с Западом. Решение в какой-то мере показательное, считает он. До которого, похоже, наконец, дошли руки. Лучше поздно, чем никогда.

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