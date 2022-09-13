Лучше, чем статья 5 Устава НАТО или фикция: о чем говорят новые гарантии безопасности для Украины

Украина представила свой проект по гарантиям безопасности для нашей страны. Его презентовали глава Офиса президента Андрей Ермак и экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. Что можно сказать на основании представленных данных? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Офис президента. Фото: сайт ОП

Наша дипломатия должна поднимать планку требований касательно того, что нам должны будут предоставить страны-гаранты в случае новой российской агрессии

Научный директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань отмечает:

"Мы помним, что изначально, когда Россия начала полномасштабную войну, она требовала от Украины отказаться от курса в НАТО. Мы же говорили, что нам необходимы гарантии безопасности. При этом назывались разные страны, это должен был быть многосторонний формат, в котором могли взять участие и РФ, и Китай. Но со временем эта концепция эволюционировала. России там уже нет – и это правильно. Нет и Китая. И это тоже верно. Да, китайские компании не особо стремятся сотрудничать с Россией в военной сфере, потому что боятся попасть под санкции. Но при этом КНР, по крайней мере, в сфере дипломатии, использует российские нарративы".

Состоялась определенная эволюция украинского подхода, подчеркивает Алексей Гарань. И очень важно, считает он, что мы не рассматриваем этот договор о многосторонних гарантиях безопасности – как замену курса в НАТО.

"Ранее в ходе переговоров кое-кто из украинских спикеров говорил, что мы получим гарантии лучшие, чем статья 5 Устава НАТО. Но в проекте, который презентовали сегодня, речь не идет о том, что определенные страны придут к нам на помощь в случае агрессии, присылая в Украину свои вооруженные силы. Этого нет", – поясняет эксперт.

На самом деле, продолжает он, мы увидели, что страны НАТО оказались не готовы не то, что присылать свои вооруженные силы в Украину, но даже закрыть небо над нами, боясь конфронтации с Россией.

"Зато мы видели поддержку стран НАТО в поставках вооружения, в подготовке наших бойцов, в санкциях против страны-агрессора, в финансовой помощи Украине, – напоминает Алексей Гарань. – И в этом смысле то, что сейчас презентуется, исходит из реалистичной ситуации, что эти страны могут нам обеспечить именно такую помощь. И она должна нам предоставляться не после продолжительных размышлений и не постепенно, как в этом году (она расширяется, но мы до сих пор не получили от партнеров самолетов, танков, а средства ПВО оставляют желать лучшего). Но в данном документе будет прописано, что определенные страны станут оказывать моментальную помощь. Какую именно и как – на данный момент не ясно. Думаю, разные страны могут предоставлять разную помощь. В зависимости от их готовности".

С одной стороны, отмечает эксперт, мы сейчас имеем массированную поддержку со стороны США и Великобритании, с другой – не столь эффективную от стран ЕС.

"Не исключено что среди стран-гарантов будет и Турция, которой мы уже сейчас благодарны за "Байрактары". Но при этом та же Турция – единственная страна НАТО, которая не присоединились к антироссийским санкциям, продолжая с экономическое сотрудничество с РФ. То есть, – поясняет Алексей Гарань, – сейчас нам презентовали общие контуры документа. А каким он будет в итоге, мы увидим позже. Детальное обсуждение и анализ еще вперед. Но наша дипломатия точно должна поднимать планку наших требований, пожеланий касательно того, что нам должны будут предоставить страны-гаранты в случае новой российской агрессии".

Успехи нашей армии, безусловно, усиливают украинские переговорные позиции, подчеркивает профессор. Но дипломатам, журналистам, экспертам, уверен он, следует продолжать работу с нашими партнерами, чтобы увеличивать помощь с их стороны. В том числе – зафиксированную в определенных документов готовность максимально быстро помочь Украине в случае повторения агрессии. И никоим образом не отказываться от вступления в НАТО, а наоборот давить на наших союзников в этом вопросе.

Данный договор выглядит более действенным, чем даже Устав НАТО

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ), политический консультант Сергей Быков рассуждает так:

"Самое главное в рекомендациях, которые представили Ермак и Расмуссен, является рамка, в которой будут выстраивать коллективные и двусторонние договоры о безопасности Украины".

Кроме того, продолжает эксперт, данный договор может стать фундаментом для модернизации системы коллективной безопасности в Европе.

"На самом деле, он выглядит более действенным, чем даже Устав НАТО, ведь предполагает уже реальную помощь в течение 72 часов с момента агрессии, а не долгие консультации в течение месяцев", – констатирует Сергей Быков.

Украине нужно стратегически готовить и просчитывать дальнейшие шаги в направлении последующего послевоенного движения и развития

Презентованные сегодня рекомендации, созданные коллегиально членами рабочей группы по вопросам международных гарантий безопасности Украины (так называемый Киевский договор безопасности), являются своевременным и содержательным шагом к пониманию и разрешению острых для Украины вопросов безопасности и развития. В этом уверен адвокат АО "Vi Vates", аналитик права Украинского института политики Игорь Печёнкин, среди профильных тем которого – международное сотрудничество, участие в региональных военных и правоохранительных союзах.

"Современное состояние деградации и нарушения канонов международного права, снижение значения и аморфность мировых институтов безопасности принуждаю к созданию региональных центров безопасности и объединений. Впрочем, подобная английская попытка создать аналог структур НАТО в Европе закончилась отставкой британского премьера Джонсона. Это свидетельствует о мировой гегемонии США в секторе безопасности", – считает Игорь Печёнкин.

Однако, продолжает он, безусловно, Украине нужно стратегически готовить и просчитывать дальнейшие шаги в направлении последующего послевоенного движения и развития. Этим, отмечает эксперт, занимается созданный Указом президента от 21.04.22 Национальный совет по восстановлению Украины, в который входят около 17 групп по основным направлениям.

Читайте также на портале "Комментарии" — паники нет: оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!