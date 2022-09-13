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Паники нет: оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины

Россияне панически пытаются покинуть Крым

сегодня, 16:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Российские захватчики осуществляют срочную эвакуацию своих семей из Крыма и юга Украины, ФСБшники пытаются без афиширования и через третьих лиц продать свое жилье на полуострове. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Паники нет: оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины

Крым. Фото из открытых источников

Украинские разведчики отмечают, успешное контрнаступление украинских защитников вынуждает самопровозглашенные власти Крыма и юга Украины срочно менять свои планы и эвакуировать свои семьи на территорию России. При этом сами коллаборанты, а также ставленники Кремля публично заявляют о том, что на полуострове находиться полностью безопасно, но параллельно сотрудники ФСБ, командиры ряда воинских подразделений втайне от подчинённых пытаются продать своё жильё и вывозить родственников с Крыма. 

В разведке обращают внимание, что россияне ввели запрет на заключение соглашений по купле-продаже жилья в Крыму, также ввели лимит на передвижение по крымскому мосту и в соцсетях, и СМИ пытаются не допустить появления информации о подготовке контрнаступления Украины. 

При этом военная разведка подчёркивает, что все военные преступники понесут наказание согласно законодательства Украины.

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Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=395929679385125&set=a.230157749295653
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