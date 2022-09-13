Паники нет: оккупанты срочно эвакуируют свои семьи из Крыма и юга Украины

Российские захватчики осуществляют срочную эвакуацию своих семей из Крыма и юга Украины, ФСБшники пытаются без афиширования и через третьих лиц продать свое жилье на полуострове. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает ГУР Минобороны Украины.

Крым. Фото из открытых источников

Украинские разведчики отмечают, успешное контрнаступление украинских защитников вынуждает самопровозглашенные власти Крыма и юга Украины срочно менять свои планы и эвакуировать свои семьи на территорию России. При этом сами коллаборанты, а также ставленники Кремля публично заявляют о том, что на полуострове находиться полностью безопасно, но параллельно сотрудники ФСБ, командиры ряда воинских подразделений втайне от подчинённых пытаются продать своё жильё и вывозить родственников с Крыма.

В разведке обращают внимание, что россияне ввели запрет на заключение соглашений по купле-продаже жилья в Крыму, также ввели лимит на передвижение по крымскому мосту и в соцсетях, и СМИ пытаются не допустить появления информации о подготовке контрнаступления Украины.

При этом военная разведка подчёркивает, что все военные преступники понесут наказание согласно законодательства Украины.

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