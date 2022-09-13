Россия все отчетливее ведет себя, как страна-террорист – почему Запад тянет с жестким ответом Кремлю

Во время вечернего обращения 12 сентября президент Владимир Зеленский акцентировал внимание, что рф своими ракетными ударами по объектам энергетической инфраструктуры Украины не только оставляет украинцев без света, но и препятствует экспорту нашей электроэнергии в Европу. Он также в очередной раз призвал мировое сообщество признать россию "страной-террористом", ускорить введение 8 пакета санкций против рф, увеличить помощь Украине. Готов ли мир к тем шагам, к которым так настойчиво призывает украинский президент? Неужели Запад не понимает, что затягивание войны, повышение страной-агрессором ставок, шантаж по всем направлениям – бьет по нему самому? Почему нам не дают всё, о чём просим, а на рф не давят так, как могли бы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обстрел. Фото: из открытых источников

Общая концепция наших союзников, просматривая примерно со второго месяца войны – Украина должна победить, а россия – проиграть

Директор Департамента внутренней политики Международного центра перспективных исследований (МЦПИ), доктор политических наук Игорь Петренко рассуждает так:

"Мир готов к более жестким действиям по отношению к рф. Но всё упирается в наличие прагматических интересов каждой из стран-участниц утверждения новых санкционных пакетов и решений о выделении помощи Украине".

Эксперт напоминает, что на данный момент идет подготовка 8-го пакета санкций. Группа Макфола-Ермака внесла свои предложения. И сейчас идет обсуждение новых санкций на уровне руководящих органов ЕС.

"Что касается признания рф страной-террористом, то нужно понимать, что это политическая оценка. И как политическую оценку это уже сделали главы многих государств. Для нас более важно признание рф страной-спонсором терроризма. Это уже международно-правовая категория, которая влечет за собой серьезные последствия. В частности, если это сделают США, то россия потеряет последние возможности получать хоть какую-то финансовую помощь. С ней бы стало опасно заключать какие-либо сделки представителям любого бизнеса. Исключена будет фактически любая кооперация. Причем это распространяется и на союзников США, иначе и они рискуют попасть под санкции", – поясняет Игорь Петренко.

По его словам, пока США не идут на это, понимая, что, сделав такой шаг, оборвут даже те немногие каналы коммуникации, которые еще остались. Кроме того, они не хотят ставить в неудобное положение своих партнеров (ту же Турцию, ряд стран ЕС), по разным причинам продолжающих торговые и прочие отношения с рф. Так что данная мера Белым домом пока откладывается. Хоть она не снимается с повестки дня, акцентирует эксперт.

Ну, а рф, откровенно обстреливая критическую инфраструктуру в Украине, лишний раз напоминает миру, что она – страна-террорист.

"Думаю, Запад хотел бы быстрого мира. Но учитывая, что россия согласна на такой мир лишь за счет территориальных уступок и ограничения суверенитета Украины – пойти на это не могут ни Киев, ни страны, не словом, а делом поддерживающие демократические ценности. В то же время, некоторые государства продолжают подталкивать Киев к подобному "миру" на условиях Москвы. Но у них ничего не получается. Есть жесткая позиция президента Украины, всего нашего общества. И надавить тут не особо получается", – отмечает Игорь Петренко.

Потому, продолжает он, общая концепция наших союзников, просматривая примерно со второго месяца войны – Украина должна победить, а россия – проиграть. Но нет пока консолидированной позиции Запада касательно параметров проигрыша страны-агрессора. Что под этим подразумевать? Смена кремлевского режима? Дефрагментация рф? Ее реальная федерализация (ослабление центра и передача больших полномочий на места)?

"В итоге пока просто идет сбалансированная поддержка Украины, не исключая оставление окна диалога с рф, с которой ряд стран запада и та же Турция имеют тесные экономически связи. Отсюда – промедления как с новыми пакетами санкций, так и с поставками нам всего того вооружения, что просим", – уверен представитель МЦПИ.

Конечно, нам хочется, чтобы и помощи было больше, и антироссийских санкций. И мы об этом постоянно говорим, демонстрируя чрезвычайную активность на внешнеполитической арене. Но есть, подчеркивает эксперт, прагматические интересы, которые наши партнеры обойти не могут.

"Опять же, если сравнить ситуацию до 24 февраля (когда нам давали, в основном, вооружение для партизанской борьбы) с тем, что имеем после нового этапа войны – видим постоянное наращивание поставок в Украину соответствующего вооружения. В том числе тяжелого, высокоточного, дальнобойного. Танки, бронетехника, противокорабельное вооружение, средства ПВО – мы получаем постоянно что-то новое, более современное и эффективное. Номенклатура поставок расширяется. Как расширяются и санкции против рф, – отмечает Игорь Петренко. – Да, есть определенные моменты отката, как с той же турбиной для "Северного потока". Но рф постоянным шантажом сама ставит Запад в такое положение, что он вынужден ужесточать ограничения. Уже проговаривается вопрос потолка цен на газ, нефть. Не так быстро, как нам бы хотелось, но ЕС отказывается от российских энергоносителей. И в обозримом будущем страна-агрессор начнет получать в разы меньше средств от продажи своих сырьевых ресурсов. Так что Запад давит на рф, но с учетом своих интересов. Понимание же того, что россию следует побеждать, уже сформировано. И от этого подхода цивилизованные страны не откажутся".

Разрушение энергетических и других объектов украинской инфраструктуры приведут к жесточайшим последствиям для самой россии

По мнению политтехнолога, эксперта Украинского центра общественного развития Юрия Подорожнего, такое впечатление, что кремль сам провоцирует предоставление россии статуса страны-террориста.

"Украина с первых дней полномасштабного нападения призывает западный мир к жесточайшим ответам на варварские действия рф. И вопрос здесь даже не в защите Украины. Вспомним начало войны 2014 года. Кажется, тогда, полумеры со стороны Запада способствовали закреплению агрессора в Крыму и, что немаловажно, спровоцировали в будущем широкомасштаную войну в Европе. Увы, но тогда победило мнение, что москва имеет некие права на Крым, несмотря на нарушение международных правил. Иначе как понимать аннексию, санкции, которые в россии называли смешными, а путин продолжил быть рукопожатым в мире? Неужели у кого-то было сомнение, что после 2014 года террорист удовлетворит и снова станет "цивилизованным"?", – удивляется эксперт.

Он отмечает, что в новой фазе войны, которая началась с 24 февраля 2022 года, рф стала использоваться террористические методы с первых дней. Они призваны были сеять панику среди населения, усложнить жизнь вне зон активных боевых действий.

"Терроризм равен страху, – поясняет Юрий Подорожний. – Он должен был, по кремлевской логике, подавить волю украинцев к сопротивлению. Но кремлевская логика в Украине не срабатывает. От слова "совсем". Тем временем, США, которые могли бы "наградит" рф статусом страны-спонсора терроризма, не торопятся этого делать".

В целом, продолжает эксперт, такой статус предусматривает запрет на поставку оружия (экспорт и продажу), контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, наложение различных финансовых и других ограничений.

"США вводили таковой статус касательно Сирии, Ирака, Ливии, Южного Йемена, Кубы, КНДР, – перечисляет Юрий Подорожний. – Если россия получит его, это фактически изолирует москву от мира в полной мере. Потому что США не будут сотрудничать ни в одной сфере с какой-либо третьей страной, которая будет иметь какие-либо отношения с рф. А сами США, напомню, до сих пор имеют с рф торговые отношения в стратегическом сырье. И это далеко не только нефть, а, например, титан".

Так или иначе, заключает эксперт, мир, поддержавший станции, несет колоссальные убытки. И над этим всегда смеются в россии. Но это смех сквозь слезы.

"В кремле не верили в то, что может быть такой сценарий, что Европа откажется от российского газа, а США – от того же титана. Однако же, медленно, но верно, санкционная удавка сжимается, – акцентирует Юрий Подорожний. – Разрушение энергетических и других объектов украинской инфраструктуры приведут к жесточайшим последствиям для самой россии. Надеюсь, что время необходимое Западу для переориентации с российских ресурсов, не будет занимать больше года. Потому что цена, которую будут платить демократические страны в виде помощи Украины, будет расти. Надеюсь, что человеческие жертвы, которые несет наш народ, будут весить для наших союзников больше, чем любые экономические потери".

Нам нужна быстрая, монолитная реакция союзников, а рф отвлекает их внимание, переключая его на другие проблемы, которые сама и создает

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев уверен, что есть ряд составляющих, которые влияют на решения тех или иных стран в ракурсе российско-украинской войны.

"Следует понимать, что страны Запада, хоть и показывают достаточно монолитный коллектив, не являются абсолютным единством. Каждое из государств по-разному ощущает не себе влияние этой войны, – поясняет он. – Для кого-то, как для той же Польши, вопрос поставок электроэнергии из Украины крайне важен. Как и для ряда других государств, с которыми у нас подписаны соответствующие договора. Такие страны серьезно обеспокоены фактами российских атак на важные объекты энергетической отрасли Украины. Для ряда других стран проблема с поставками газа из рф – куда важнее. Они ощущают негативные последствия антироссийских санкций для своей экономики. И спасение объектов украинской энергосистемы для них не имеет такого стратегического значения, как для нас. Им приоритетнее решать свои проблемы".

Не следует также забывать, отмечает эксперт, что россия ведет широкомасштабные закулисные игры практически в каждой стране из тех, что объединились для поддержки Украины.

"На всех направлениях россияне бросают максимальные ресурсы, задействуют всех своих агентов, лоббистов, чтобы тормозить введение новых санкций, поставок необходимого нам вооружения. Набор методов разнообразен: от демонстраций в Чехии против роста тарифов ("раскачка" общественного мнения) – до явного шантажа венгерских властей, чья пророссийская риторика может объясняться неким компроматом, имеющимся у Москвы на официальный Будапешт. Так что война идет не только непосредственно на фронтах, но и в информационном поле, в общественно-политическом, далеко за пределами Украины. Российские агенты влияния всячески пытаются убедить страны того же Запада, что им не выгодно поддерживать нас", – подчеркивает Андрей Рязанцев.

Исходя из вышеизложенного, резюмирует он, мы имеем ситуацию, когда на поле боя Украина демонстрирует максимальную эффективность, в том числе с учетом предоставленной нам союзниками помощи. А вот на уровне политически-общественном, информационном, успехи наши на внешнеполитической арене не столь велики. Хоть и тоже значительны.

"Но нам нужна быстрая, монолитная реакция союзников, а рф отвлекает их внимание, переключая его на другие проблемы, которые сама и создает, – поясняет Андрей Рязанцев. – Один за другим генерируются конфликты. Уже было обострение между Сербией и Косово. Сегодня вновь горячо в Нагорном Карабахе, где схлестнулись Армения и Азербайджан. И каждая из таких "горячих точек" отвлекает внимание тех или иных союзников Украины. А потому динамика помощи нашей стране и санкций против агрессора не так высока, как необходимо".

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