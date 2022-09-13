В США рассказали, в состоянии ли РФ укрепить новую линию фронта после провала под Харьковом

После успешного контрнаступления ВСУ в Харьковской области российские войска полностью деморализованы и не имеют силы для укрепления новой линии фронта. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на аналитические данные Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские специалисты отмечают, что сейчас продолжаются активные бои за Лиман. Однако захватчики обеспокоены, что Вооруженные Силы Украины будут форсировать Северский Донец.

"Войска РФ, предположительно, сосредоточены у линии Лиман-Ямполь, так как считают, что она будет потенциальной целью для украинского наступления", — пишут в ISW.

Оккупанты не в состоянии укрепить новую линию фронта и активно покидают восточную часть Харьковской области для передислокации на другие направления, например, в юго-западную часть Донецкой области.

"Это свидетельствует о том, что российское командование не предоставляет первоочередной важности для укрепления уязвимых позиций к востоку от реки Оскол", — добавили в Институте изучения войны.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр указала, что ВСУ освободили 6 тысяч квадратных километров территории на юге и востоке страны.

В свою очередь советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в Харьковской области российским оккупантам удалось "зацепиться" за реку Оскол вблизи Изюма. Тем не менее, для врага такое развитие событий ничего не значит.

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