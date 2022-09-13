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Украину не остановить: Киев просит у США ракеты дальностью 300 км для продолжения наступления, – WSJ

Киев предоставил США запрос на новое более мощное вооружение

сегодня, 08:00
Автор:

Кравцев Сергей
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В списке с перечнем вооружения, просьбу о котором Украина передала в США, есть тактические ракетные системы ATACMS дальностью 300 километров. Киев уже не первый раз обращается к союзникам с просьбой предоставить эти ракеты и ранее Вашингтон отказывал в предоставлении этого вооружения. Но сейчас ситуация может кардинально поменяться, ведь ВСУ удивили весь мир своим успешным контрнаступлением в Харьковской области и показали, чего на самом деле стоят. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Украину не остановить: Киев просит у США ракеты дальностью 300 км для продолжения наступления, – WSJ

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

В распоряжении издания якобы появилось письмо, которое подготовило украинское правительство и уже передало американским конгрессменам. Украинская власть просит американских союзников предоставить десятки различных боеприпасов, которые, которые нужны ВСУ "для продолжения наступления в 2023 году". Всего в запросе указано 29 видов систем вооружения и боеприпасов. В основном Украина просит поставить США на вооружение украинской армии танки, беспилотники, артиллерийские системы, противокорабельные ракеты Harpoon и 2000 ракет для HIMARS.

СМИ обращает внимание, что новый запрос был оперативно подготовлен после того, как ВСУ достигши больших успехов в Харьковской и Херсонской областях, где украинским защитникам удалось серьезно продвинуться, а россиянам пришлось спасаться бегством и отступать. Украинским силам удалось деоккупировать огромную часть территории.

WSJ обращает внимание, что еще перед удачным контрнаступлением украинские военачальники главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и депутат ВР Михаил Забродский опубликовали статью, в которой главный акцент сделали на том, что переломный момент в войне наступит, если украинская армия будет иметь дальнобойные ракеты ATACMS.

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Источник: https://www.wsj.com/articles/ukraine-signals-major-weapons-request-for-long-term-offensive-against-russia-11662998386?mod=hp_lead_pos2
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