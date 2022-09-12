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Запад готов отдать Украине золотовалютные резервы России: в Минюсте озвучил подробности

Министр отметил, что Украина сейчас создает такой юридический инструмент – международный договор

сегодня, 17:54
Автор:

Кравцев Сергей
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Западные партнеры и союзники Украины готовы принять политическое решение и согласиться на то, чтобы передать Украине 300 млрд долларов золотовалютных резервов РФ, которые ранее были заморожены. Есть лишь один небольшой нюанс – нужно проработать юридически, как это правильно сделать. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Запад готов отдать Украине золотовалютные резервы России: в Минюсте озвучил подробности

Золотовалютные резервы России. Фото: из открытых источников

Министр отметил, что сегодня среди партнеров Украины нет споров, относительного, стоит передавать Украине замороженные российские активы или нет. Все страны, с которым Украина поддерживает диалог, готовы пойти на такое политическое решение. Сейчас стоит вопрос, как наработать правильные инструменты, чтобы провести эту процедуру. 

Денис Малюська проинформировал, что Киев нарабатывает юридический инструмент – международный договор. Каждая страна, которая подпишет этот договор, сможет снять иммунитет с российских активов и передать их Украине.

Малюська пояснил, на золотовалютные резервы РФ пока еще распространяется суверенный иммунитет. Следовательно, какая-то отдельная страна не может взять и распорядится этими активами по своему усмотрению.

Министр юстиции сделал осторожный прогноз, что ратифицировать договор уже может получиться этой зимой.

"Первый этап – суверенные активы около 300 млрд долларов. Второй этап, гораздо более сложный и длительный, — это отъем других активов. Например, российских государственных компаний или даже российских олигархов", — сказал глава министерства.

Также "Комментарии" писали ранее — украинцев предупредили об активизации оккупантами ракетных ударов – не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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