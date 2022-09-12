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Украинцев предупредили об активизации оккупантами ракетных ударов

Военные просят не пренебрегать правилами безопасности во время воздушной тревоги и напоминают о соблюдении правила двух стен

сегодня, 16:44
Автор:

Кравцев Сергей
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Недавние успехи украинских защитников по деоккупации части украинской территории могут стать поводом для страны-агрессора усилить ракетные обстрелы мирных городов и сел в Украине. Поэтому гражданам Украины не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Нужно после сигнала спускаться в укрытие. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке ОК "Юг".

Украинцев предупредили об активизации оккупантами ракетных ударов

Ракетные удары. Фото: Минобороны РФ

В ВСУ допускают, что поражение на фронте противник может попытаться компенсировать массированными обстрелами деоккупированных территорий. Враг может прибегнуть к уже проверенной практике применения тяжелой артиллерии, ракетных систем. 

Украинские защитники просят украинцев выполнять правила и после того, как услышали сигнал о воздушной тревоге спускаться в укрытие. Если же нет возможности оперативно добраться укрытия, то стоит использовать правило двух стен.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на обстрелы Россией энергетических объектов нашей страны, из-за чего в воскресенье вечером часть регионов осталась без света. По словам Зеленского, даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир ясно видят эти террористические акты. Как можно минимизировать угрозу такого рода ударов? Какие действия следует предпринять Украине, а то и миру? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=356248366626809&extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&ref=sharing
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