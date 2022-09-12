Украинцев предупредили об активизации оккупантами ракетных ударов

Недавние успехи украинских защитников по деоккупации части украинской территории могут стать поводом для страны-агрессора усилить ракетные обстрелы мирных городов и сел в Украине. Поэтому гражданам Украины не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги. Нужно после сигнала спускаться в укрытие. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке ОК "Юг".

Ракетные удары. Фото: Минобороны РФ

В ВСУ допускают, что поражение на фронте противник может попытаться компенсировать массированными обстрелами деоккупированных территорий. Враг может прибегнуть к уже проверенной практике применения тяжелой артиллерии, ракетных систем.

Украинские защитники просят украинцев выполнять правила и после того, как услышали сигнал о воздушной тревоге спускаться в укрытие. Если же нет возможности оперативно добраться укрытия, то стоит использовать правило двух стен.

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