Путин дал задание олигархам, готовит "новый этап" войны на октябрь, – Грозев

Президент России Владимир Путин отдал приказ государственным корпорациям и олигархам создавать частные военные компании для усиления вооруженной агрессии против Украины и "нового этапа" войны. как передает издание "Комментарии", об этом пишет один из самых влиятельных журналистов-расследователей Христо Грозев в Twitter.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Журналист-расследователь отметил, что у него есть информация том, что Путин не намерен отказываться от своих планов по Украине и намерен начать новый виток агрессии уже в октябре.

По словам Христо Грозева, Путин считает, что пока что неудавшееся наступление российских войск объясняется тем, что в российской армии слишком большая коррупция, а также часть людей полностью некомпетентны и не способны выполнять поставленные задачи. Тем не менее, несмотря на неудачи в Украине, Путин смотрит на ситуацию весьма оптимистично. Теперь он делает ставку на государственные корпорации и олигархов.

По задуму Кремля каждая госкорпорация и олигарх должен профинансировать создание собственной ЧВК для "нового этапа в октябре".

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