logo

BTC/USD

21709.04

ETH/USD

1723.95

LTC/USD

61.11

USD/UAH

39.90

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин дал задание олигархам, готовит "новый этап" войны на октябрь, – Грозев
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин дал задание олигархам, готовит "новый этап" войны на октябрь, – Грозев

По данным журналиста, диктатор готовится к "новому этапу" в октябре

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент России Владимир Путин отдал приказ государственным корпорациям и олигархам создавать частные военные компании для усиления вооруженной агрессии против Украины и "нового этапа" войны. как передает издание "Комментарии", об этом пишет один из самых влиятельных журналистов-расследователей Христо Грозев в Twitter.

Путин дал задание олигархам, готовит "новый этап" войны на октябрь, – Грозев

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Журналист-расследователь отметил, что у него есть информация том, что Путин не намерен отказываться от своих планов по Украине и намерен начать новый виток агрессии уже в октябре.

По словам Христо Грозева, Путин считает, что пока что неудавшееся наступление российских войск объясняется тем, что в российской армии слишком большая коррупция, а также часть людей полностью некомпетентны и не способны выполнять поставленные задачи. Тем не менее, несмотря на неудачи в Украине, Путин смотрит на ситуацию весьма оптимистично. Теперь он делает ставку на государственные корпорации и олигархов. 

По задуму Кремля каждая госкорпорация и олигарх должен профинансировать создание собственной ЧВК для "нового этапа в октябре". 

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что сейчас он уже не ищет любой возможности сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Главная причина – ультимативный тон, с которым Россия предлагает возобновить переговоры. Украина с таким подходом категорически не согласна. Такое заявление глава государства сделала в интервью каналу "CNN"

Также "Комментарии" писали — может ли Венгрия покинуть ЕС из-за своей пророссийскости – почему Будапешт заигрывает с РФ. Эксперта детально разобрались в ситуации.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://twitter.com/christogrozev/status/1568587574511280129
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!