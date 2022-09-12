Обстрелы Россией энергетических объектов: как минимизировать угрозу – чего добивается агрессор

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на обстрелы Россией энергетических объектов нашей страны, из-за чего в воскресенье вечером часть регионов осталась без света. По словам Зеленского, даже сквозь непроглядную тьму Украина и цивилизованный мир ясно видят эти террористические акты. Как можно минимизировать угрозу такого рода ударов? Какие действия следует предпринять Украине, а то и миру? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удар россии по энергетической инфраструктуре Украины. Фото: из открытых источников

Нужно не только усиливать ПВО системами противоракетной обороны, но и научиться жить в условиях новой реальности

Глава Экспертной платформы по энергоэффективности (Expert Platform for Energy Efficiency) Игорь Черкашин подчеркивает, что путинский режим с самого начала массированного вторжения в Украину использовал не только военные методы, но и терроризм в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны.

"Причем акты терроризма в отношении инфраструктуры совершались конкретными подразделениями ВКС и ВМФ путем использования ракет различного базирования. Ни для кого это не являлось секретом. И эта практика продолжается и сегодня. Последняя массированная атака привела к поражению ряда объектов энергетической инфраструктуры, в результате чего несколько областей Украины имели серьезные перебои со снабжением электроэнергией и как следствие проблемы с железнодорожным транспортом, водоснабжением, освещением, коммунальным и бытовым электроснабжением. Всё это происходило на фоне остановки Запорожской АЭС в результате захвата и обстрелов её агрессором", – отмечает эксперт.

По его мнению, успехи ВСУ на фронте россияне пытаются перебить террористическими атаками для "сохранения лица" руководителей кремлевского режима в глазах "глубинного народа".

"К этому надо было быть готовыми – и об этом эксперты предупреждали сразу после первых неудач агрессора под Киевом. За прошедшее время силы ПВО Украины стали на порядок эффективнее, но ни одна система ПВО не даст гарантии против террористических атак, даже самых важных объектов, даже в самой сильной стране. Пример 11 сентября 2001 года в Штатах очень наглядный. Поэтому надеяться только на средства ПВО, как сто процентную защиту не приходится. Особенно учитывая, что Украина одна из самых больших стран Европы по площади и по насыщенности инфраструктурными объектами", – поясняет Игорь Черкашин.

Он уверен, что в борьбе с и в предупреждении террористических актов на первый план выходят мероприятия по неминуемости и неотвратимости наказания за терроризм.

"А теперь скажите, сколько террористов в погонах было выявлено и осуждено, пусть заочно, за ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины? Сколько подстрекателей в гражданском было осуждено, пусть заочно, за призывы к уничтожению Украины и её граждан? Есть решение об ответных действиях в отношении этих особ? Вот они и чувствуют свою безнаказанность, пуская ракеты с акватории Черного моря, из воздушного пространства над Каспием и Беларусью, с пусковых установок под Белгородом", – отмечает эксперт.

Что касается действий в условиях террористических атак по инфраструктуре, то, по словам Игоря Черкашина, нужно не только усиливать ПВО системами противоракетной обороны, но и научиться жить в условиях новой реальности.

"Даже после полного выдворения агрессора с территории Украины, возврата всех оккупированных территорий, мы обречены жить в условиях жесткой конфронтации с рф, пока не поменяется политическое руководство и не произойдут там структурные изменения в устройстве, пока не будет отмыты мозги от идеологического бреда избранности "великого и могучего". Украине необходимо не восстанавливать старую инфраструктуру, а переходить на новую концепцию с распределенной генерацией, максимально приближенной к потребностям потребителя, внедрять новые энергоэффективные технологии и децентрализованное производство, переходить на интеллектуальные системы управления спросом, внедрять настоящий энергоменеджмент от домов и предприятий до министерств. Да эта зима предполагает быть сложной, да многое зависит от реального умения управлять страной в условиях кризиса. Но я бы хотел видеть повторение успехов ВСУ на фронтах – в принятии решений в тылу. И это не просто ожидание помощи от партнеров, а продуманные действия без душевных лозунгов и селфи наших министров по кабинетам зарубежных партнеров, – акцентирует Игорь Черкашин. – Всё будет Украина! Нам нужно побеждать во всём – по любому. На Украину смотрят во всём мире".

В энергетической системе Украины есть узкое место – это Харьков и русские это знают

Директор Международного института политической философии, политический аналитик Виктор Савинов отмечает:

"Еще в 20-х числах февраля мы со специалистами ведущих энергетических компаний анализировали возможность (что типично для современных военных операции) со стороны россии – вырубить украинскую энергосистему. И где-то после недели аналитической работы пришли к приятному для Украины выводу, что глобально этого сделать невозможно. Агрессор может наносить удары по ЛЭП и подстанциям, что будет приводить к тому, что произошло вчера – временному отключению света (от часа до суток) на определенных территориях. Но всё восстанавливается достаточно быстро, почти как перегоревший трансформатор".

В силу определенных обстоятельств, в энергетической системе Украины есть узкое место – это Харьков, продолжает эксперт. Русские это знают – вот они и нанесли удар именно туда.

"Но это, подчеркиваю, фактически максимум на что способен агрессор сейчас с точки зрения нанесения ущерба энергетической системе Украины, – уверяет Виктор Савинов. – Когда мы анализировали такую возможность, исходили из 100% наличия у рф запасов ракетного вооружения. На сегодняшний день она потратила уже около 60% этих запасов. И вынуждена использовать зенитные ракеты С-300 для ударов по наземным целям. Тогда как эти ракеты предназначены для поражения воздушных целей, в основном, самолетов. Но у россиян ракет не хватает, поэтому они стреляют из С-300 по земле".

По словам эксперта, это крайне дорогие и неэффективные "мероприятия". Ради того, чтобы примерно на два часа лишить часть Украины света, россия тратит порядка 100-150 млн долларов – цена использованных ракет.

"Это фактически выбрасывании денег в бешенном темпе без достижения каких-то военных целей. Исходя из логики – нагадить, чтобы нагадить… Но, думаю, россия будет продолжать подобные попытки", – предупреждает Виктор Савинов.

Он обращает внимание, что энергетическая инфраструктура не может быть защищена до такой степени, чтобы гарантированно не получить ракетный удар. Но снизить вероятность нанесения таких ударов можно. Тем более что, подчеркивает эксперт, у рф истощаются ракетные запасы.

"Пуски производятся, как правило, наземными установками, самолетами с территории страны-агрессора или временно оккупированных. Их трудно достать. Но примерно треть ракет запускается российским флотом. Те корабли агрессора, которые находятся в Каспийском море, достать пока тоже тяжело. А вот те, что находятся в Черном море, которые базируются в необеспеченной военно-морской базе Севастополя, вполне могут стать нашей целью. Они стоят в Южной бухте, которая является, фактически, центром города. Чтобы уничтожить там российский фрегат, достаточно спичечного коробка со взрывчаткой. Думаю, вскоре вопрос добивания Черноморского флота РФ станет более чем актуальным. Тем самым ликвидировав примерно на треть угрозу ракетных ударов со стороны противника", – констатирует Виктор Савинов.

На данный момент необходимо усиливать системы противоракетной обороны около объектов критической энергетической инфраструктуры



По словам эксперта по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Дениса Саквы, энергетическая инфраструктура Украины является очень уязвимой для точечных ракетных ударов.

"Электростанции, крупные подстанции, газоперекачивающие агрегаты, подземные хранилища и т.д. являются крупными объектами, которые легко поразить массированным ракетным ударом. При этом нет необходимости, чтобы все ракеты долетели. Даже одна-две ракеты могут нанести очень значительный урон", – поясняет эксперт.

Денис Саква отмечает, что универсальных советов тут нет – и на данный момент необходимо усиливать системы противоракетной обороны около объектов критической энергетической инфраструктуры.

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