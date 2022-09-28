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Россия может назвать вторжение "контртеррористической операцией": хотят отключить ЗАЭС

Речь идет о федеральном законе РФ, который позволяет приостанавливать радиологические объекты на время "борьбы с терроризмом"

сегодня, 09:00
Автор:

Кравцев Сергей
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Кремлевская верхушка после незаконной аннексии украинских территорий может назвать вторжение в Украину "контртеррористической операцией". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Россия может назвать вторжение "контртеррористической операцией": хотят отключить ЗАЭС

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Эксперты ссылаются на заявление "главы" оккупированного Крыма Аксенова, который накануне утверждал, что РФ может "временно отключить" Запорожскую АЭС для проведения "контртеррористической операции".

Речь идет о федеральном законе РФ, который позволяет приостанавливать радиологические объекты на время "борьбы с терроризмом" 

"Российские силы могут использовать полную остановку станции, реакторы которой уже отключены, чтобы попытаться перевести ЗАЭС в российскую энергосистему и вывести ее из-под контроля Украины", — указывают аналитики.

Читайте также на портале "Комментарии" — Молдова опасается, что российская газовая компания "Газпром" может сократить или прекратить поставки газа в страну с 1 октября, и рассматривает альтернативные источники энергии, заявила президент Майя Санду. Тем временем в Кишиневе начались явно подогреваемые РФ протесты с требованием отставки Санду и ее прозападного правительства из-за высокой инфляции и цен на топливо. Как может далее развиваться "молдавский кейс"? Сможет ли Запад удержать страну в орбите своего влияния, или же Россия перетянет одеяло на себя? Какие риски тут есть для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Зеленский заинтриговал новостями с фронта.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-september-27
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