Осеннее обострение в Молдове: каким боком здесь Россия – есть ли риски для Украины

Молдова опасается, что российская газовая компания "Газпром" может сократить или прекратить поставки газа в страну с 1 октября, и рассматривает альтернативные источники энергии, заявила президент Майя Санду. Тем временем в Кишиневе начались явно подогреваемые РФ протесты с требованием отставки Санду и ее прозападного правительства из-за высокой инфляции и цен на топливо. Как может далее развиваться "молдавский кейс"? Сможет ли Запад удержать страну в орбите своего влияния, или же Россия перетянет одеяло на себя? Какие риски тут есть для Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Молдова. Фото: из открытых источников

Прекращение поставок российского газа в Молдову ударит и по Приднестровью, бюджет которого в значительной степени питается "газовыми" деньгами

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко поясняет:

"Осеннее политическое обострение в Молдове было вполне прогнозируемым еще в начале года. Было ясно, что Москва не собирается мириться с тем, что в Кишиневе у власти находится проевропейский президент и проевропейское правительство. Что Кремль попытается вернуть Молдову под свой контроль".

По словам эксперта, для давления на Кишинев пытаются использовать с одной стороны Гагаузию, где сильны пророссийские настроения.

"Но в гагаузской автономии проживает менее 5% населения, поэтому данный фактор не является решающим. Более опасным для президента Майи Санду и правительства является социальное недовольство, связанное с ростом цены на энергоресурсы и ухудшение в целом экономической ситуации в Молдове в результате войны России против Украины", – отмечает Артем Филипенко.

Кроме того, продолжает он, сейчас социальное недовольство пытается использовать коррумпированный политик Илан Шор, признанный судом причастным к выводу значительной суммы из банковской системы Молдовы ("кража миллиарда").

"Подобный выбор Москвы можно объяснить разве что организационной и идейной слабостью основных пророссийских партий – коммунистов и социалистов. Вряд ли протесты приведут к смене правительства. Правящая партия "Действие и солидарность" (PAS) имеет устойчивое большинство в парламенте. Да и сама репутация Шора не делает его общенациональным лидером. Но ему отводится роль подстрекателя и провокатора. У России есть среди молдавских политиков союзники с более приличной биографией и политическими принципами. И именно эти умеренные пророссийские силы могут стать теми, кто попытается воспользоваться протестом и заявить о себе", – прогнозирует эксперт.

Он уверен, что прекращение поставок газа "Газпромом" станет серьезным испытанием для проевропейского правительства, тем более что, судя по сообщениям, альтернативные источники поставок пока только в проекте.

"Однако есть ключевой момент: прекращение поставок российского газа в Молдову ударит и по Приднестровью, бюджет которого в значительной степени питается "газовыми" деньгами (Приднестровье отбирает российский газ, продает его внутренним потребителям, но не платит "Газпрому"). Кроме того, на российском газе работает Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, обеспечивающая электричеством Молдову, – поясняет Артем Филипенко. – Можно ожидать, что для недопущения энергетического, а значит и политического кризиса в Молдове, будут приняты также совместные меры со стороны Румынии и Украины. Для Украины сохранение проевропейского правительства в Молдове – вопрос стратегического веса".

Нет сомнений, что россияне будут раскачивать ситуацию в Молдове

Соучредитель Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий считает, что в создавшейся ситуации есть прямые риски для Украины.

"Если в Молдове к власти придут пророссийские силы – это если не второй фронт, то серьезные неприятности для нас. В тылу мы получаем не прозападную Санду, симпатизирующую нам и понимающую зависимость самой Молдовы от результатов российско-украинской войны, а ставленника Кремля. При этом Молдова находятся в мягко говоря сложном положении – с Приднестровьем, с Гагаузией, с зависимостью от российских энергоресурсов. Страна маленькая, а проблемы большие", – отмечает эксперт.

Он надеется, что помочь Молдове с газом и финансами сможет ЕС. Проблема в том, поясняет Алексей Голобуцкий, что у самих европейцев нет сейчас свободного газа и ресурсов. И давать деньги Молдове, чтобы та покупала российский газ, с политической точки зрения – не очень...

"И всё же, думаю, что попробуют выкрутиться. Но что россияне будут раскачивать ситуацию – нет сомнений. Вплоть до провоцирования бунтов, – предполагает Алексей Голобуцкий. – Впрочем, в такой ситуации официальные власти Молдовы могут попросить Украину о помощи. И для наших ВСУ это не составит труда. Война идет глобальная. И если в нашем тылу враг пытает создать напряжение, лучше это купировать заранее, чем потом получить серьезные проблемы".

Ситуация более глобальна, чем просто протесты в одной стране

Политтехнолог Петр Охотин не сомневается, что Путин ищет способы сохранить свое лицо у глазах россиян. А интересы и ценности международного партнерства его не интересуют.

"Вероятная инспирация Кремлем протестов в Молдове показывает, что Кремль пытается применить не только военные инструменты, но и действия, свойственные спецслужбам. В мире должны понимать – после заявлений о ядерной угрозе, после зверств по отношению к украинским гражданским, Москва напоминает бешеную крысу и может использовать, в том числе, инструменты поддержки потенциальных террористов", – отмечает эксперт.

По его мнению, мировое сообщество должно предупредить это, предоставляя военную помощь Украине, а Молдове – информацию о возможных попытках накала ситуации и потенциальных агентах влияния.

"Ситуация более глобальна, чем просто протесты в одной стране, – уверен Петр Охотин. – Следует остановить расползание российского влияния рядом с границами НАТО и уменьшить возможности по финансированию Россией протестных групп. Легчайший законный путь – выявить потенциальные источники финансирования хаоса, назвать их имена и включить их в санкционный список".

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