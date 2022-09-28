Зеленский заинтриговал новостями с фронта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что относительно ситуации на фронте будут хорошие детали. Как передает издание "Комментарии", об этом лидер украинцев сказал в традиционном вечернем обращении к украинцам, опубликованном в социальной сети Facebook.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Что касается фронта, то скажу коротко, и пока без деталей, хоть они будут и хорошие. Продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю", — отметил Зеленский.

Стоит отметить, что в обновленном отчете Института изучения войны (ISW) сообщалось, что украинские защитники продолжают уверенно продвигать сразу на нескольких направлениях, но об этом пока не сообщает открыто, так как военная операция продолжается. В частности, говорится. Что ВСУ все ближе к тому, чтобы взять под контроль Лиман, за который сейчас идут ожесточенные бои. Украинцы выбрали тактику, чтобы зять важный населенный пункт в окружение и это им успешно удается. Поэтому, прогнозируют американские эксперты, через несколько дней публично будет объявлено о возобновлении контроля Украины над Лиманом.

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Также издание "Комментарии" сообщало — Россия может "переформулировать свое вторжение в Украину", а также дает оценку псевдореферендумам на оккупированных территориях. Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).





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