Украина не против переговоров с Россией: Данилов сделал заявление

Украина не против переговоров с Россией, но только, если на них будет идти речь относительно контрибуций и репараций. Такое заявление у себя в Twitter сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Украина никогда не была против переговоров с РФ... относительно контрибуций и репараций. Чем дольше кремлевский режим оттягивает эти переговоры – тем хуже условия и больше суммы", – так секретарь СНБО потроллил Кремль, где любят пугать Украину плохими последствиями за то, что Киев отказывается идти на уступки во время переговоров.

По словам Алексея Данилова, цели по деоккупации Украины и дефрагментации России будут выполнены в полном объеме, "согласно планам и графикам".

Стоит отметить, что сегодня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сделал очередное заявление о возможности переговоров с Украиной. Как и ожидалось, после того, как Кремль заявил, что переговоров с Украиной больше не будет Песков выступил с заявлением о готовности пойти на переговоры, но намекнул, что после фейковых "референдумов" Москва будет ставить другие условия этих переговоров.

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