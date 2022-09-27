В Кремле уже в открытую намекают на аннексии украинских территорий

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Кравцев Сергей
Россия снова готова сесть за стол переговоров с Украиной, несмотря на заявление российских политиков о невозможности возвращения к диалогу с Киевом. Однако условия Кремля изменяются "по мере изменения ситуации". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "РИА Новости".
Дмитрий Песков. Фото из открытых источников
Дмитрий Песков напомнил слова своего шефа о том, что Россия не отказывается от диалога с украинской стороной и сохраняет готовность возобновить переговоры. При этом Песков отметил, что теперь эти переговоры могут быть возобновлены с учетом новых обстоятельств и новой ситуации.
По словам рупора Кремля, все цели так называемой "специальной военной операции" остаются неизменными, их российское руководство не считает нужным пересматривать.
Стоит отметить, что такое заявление спикера российского президента могло появиться неслучайно, ведь в Кремле уже анонсировали свою готовность признать так называемые результата "референдумов" о "присоединении" ряда украинских территорий к России, после чего объявить об аннексии.
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