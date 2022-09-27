В Кремле уже в открытую намекают на аннексии украинских территорий

Россия снова готова сесть за стол переговоров с Украиной, несмотря на заявление российских политиков о невозможности возвращения к диалогу с Киевом. Однако условия Кремля изменяются "по мере изменения ситуации". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "РИА Новости".

Дмитрий Песков. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков напомнил слова своего шефа о том, что Россия не отказывается от диалога с украинской стороной и сохраняет готовность возобновить переговоры. При этом Песков отметил, что теперь эти переговоры могут быть возобновлены с учетом новых обстоятельств и новой ситуации.

По словам рупора Кремля, все цели так называемой "специальной военной операции" остаются неизменными, их российское руководство не считает нужным пересматривать.

"Но в данном случае также на переговорах (Путина и Эрдогана — ред.) было сказано, что с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается", — добавил Песков.

Стоит отметить, что такое заявление спикера российского президента могло появиться неслучайно, ведь в Кремле уже анонсировали свою готовность признать так называемые результата "референдумов" о "присоединении" ряда украинских территорий к России, после чего объявить об аннексии.

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