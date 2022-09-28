В США рассказали, как Россия "переформулирует свое вторжение в Украину"

Россия может "переформулировать свое вторжение в Украину", а также дает оценку псевдореферендумам на оккупированных территориях. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Референдум в оккупации. Фото: из открытых источников

Американские аналитики обращают внимание, что российские власти на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины завершили 27 сентября свои так называемые "референдумы" по аннексии, заявив, что каждый такой фальшивый референдум получил поддержку от 87 до 99% украинских граждан.

Согласно собранным данным, ISW предполагает, что президент России Владимир Путин, вероятно, объявит о российской аннексии оккупированных украинских территорий 30 сентября.



Институт напоминает о своих прогнозах, что Путин аннексирует оккупированные украинские территории до 1 октября или сразу после нее, чтобы сделать возможным принудительный призыв украинского гражданского населения в российскую армию в рамках осеннего призывного цикла.



Также институт со ссылкой на проанализированные данные, сообщает, что российские войска отправляют недавно мобилизованных военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) на фронт в Херсонской и Харьковской областях без предварительной подготовки.

По сообщениям ISW, российские войска отправляют недавно мобилизованных военнослужащих Западного военного округа (ЗВО) на фронт в Херсонскую и Харьковскую области без предварительной подготовки.

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