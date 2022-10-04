Украина официально отказалась от переговоров с Путиным: появился документ

Президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, ставшее ответом на "попытку России аннексировать территории" Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на соответствующий указ, опубликованный на сайте президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Констатировать невозможность проведения переговоров с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", — говорится в указе.

При этом в указе рекомендуется Верховной раде принятие "соответствующих законопроектов относительно надлежащего санкционного и иного реагирования на эскалацию со стороны Российской Федерации", а Кабмину "в условиях эскалации со стороны Российской Федерации" обеспечить усиление обороноспособности Украины "путем увеличения поставок военно-технической помощи Украине".

Речь идет о решении СНБО от 30 сентября.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия планирует устроить демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины. Об этом пишет британская газета "The Times", со ссылкой на военные источники.

Также издание "Комментарии" сообщало — в своем обращении к украинскому народу президент Владимир Зеленский рассказал о визите главы своего Офиса – Андрея Ермака – на завод турецкой компании "Baykar", которая производит Байрактары. В Турции же состоялся спуск на воду корвета класса Ada "Гетьман Иван Мазепа" ВМС Украины, состоялись встречи Ермака с советниками президентов Турции и США. Какие выводы можно сделать из происходящего? Следует ли полагать, что Турция охладеет к России после того, как та пошла на открытую аннексию украинских территорий и новый виток конфликта? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.





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