Может ли Турция после новой аннексии отвернуться от РФ: о чем говорят шаги Анкары в сторону Киева

В вечернем обращении 2 октября президент Владимир Зеленский рассказал о визите главы своего Офиса – Андрея Ермака – на завод турецкой компании "Baykar", которая производит Байрактары. В Турции же состоялся спуск на воду корвета класса Ada "Гетьман Иван Мазепа" ВМС Украины, состоялись встречи Ермака с советниками президентов Турции и США. Какие выводы можно сделать из происходящего? Следует ли полагать, что Турция охладеет к России после того, как та пошла на открытую аннексию украинских территорий и новый виток конфликта? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: из открытых источников

Риторика – это одно, но, куда важнее действия – это поставки нам беспилотников, бронемашин, строительство корвета для военно-морских сил Украины

Старший аналитик Центра исследований современной Турции, кандидат политических наук Евгения Габер рассуждает так:

"Визит в Турцию и главы ОП, и первой леди Украины показывает, что украино-турецкие отношения развиваются в том русле, что и до широкомасштабного российского вторжения. То, что планируется, несмотря на войну, строительство на территории Украины тренингового центра для операторов беспилотников и завода по производству "Байрактаров", что спущен на воду корвет, который строили на турецких верфях, ряд других аспектов – это в значительной степени продолжение проектов, которые существовали до открытой российской агрессии. Так что я бы не связывала это с реакцией на попытку аннексии новых украинских территорий или происходящим на поле боя".

С другой стороны, отмечает эксперт, безусловно, российская агрессия против Украины делает все эти проекты политически более чувствительными.

"Они, понятно, не вызывают особой радости в Москве. Но это не останавливает Турцию от реализации данных проектов. В каждом из них, понятно, есть экономическая составляющая, финансовая заинтересованность. Но, в то же время, это политически важный знак поддержки Украины, нашей территориальной целостности, которая крайне важна и для самой Турции. Потому что целостная и достаточно сильная Украина — это сдерживающий фактор против России", – поясняет Евгения Габер.

Она акцентирует, что турецкая риторика может развиваться в одном направлении (потому что направлена, в первую очередь, на внутреннего потребителя – это и призывы к миру между Украиной и Россией, и попытки усадить за стол переговоров Зеленского и Путина). Но куда важнее, подчеркивает эксперт, действия – это поставки нам беспилотников, бронемашин, строительство корвета для военно-морских сил Украины. И всё это продолжается, вне зависимости от воя российских пропагандистов и политиков.

"Еще один важный момент – гуманитарные инициативы Турции. Была встреча первых леди двух стран по эвакуации в Турцию, переселении туда приютов для детей-сирот. Еще в первые недели войны удалось перевезти часть украинских детей из временно оккупированных территорий в Турцию. Сейчас речь о приютах юга Украины, – рассказывает Евгения Габер. – Также важна встреча Ермака с советником по нацбезопасности президента США Джейком Салливаном и главным внешнеполитическим советника турецкого лидера - Ибрагимом Калыном. Обсуждались механизмы по обеспечении гарантий безопасности для Украины, возможные новые этапы обмена военнопленными с РФ. Тут Турция нам значительно помогает".

Военные успехи Украины сегодня вносят позитивные изменения в украино-турецком ситуативном партнерстве

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин отмечает, что пока Турция – более символический военно-политический союзник Украины. Но при этом – ключевой посредник, что чрезвычайно важно для воющего государства, а также важнейший логистический хаб в Черноморском бассейне.

"После 2014 года украино-турецкие отношения развиваются максимально динамично, и что главное Турция сегодня ключевой партнер в сфере ВПК, – подчеркивает эксперт. – Однако следует признать, что стратегически на данный момент Турция все еще рассматривает Украину как символического союзника, геополитическое пространство для сдерживания российской экспансии на территории "Великого Турана" как турецкой национальной идеи. При этом ценность Кремля для Турции в энергетике и безопасности все еще внушительна".

Однако, констатирует Андрей Мишин, как гласит пословица – в мире, прежде всего, любят и уважают проявление силы, слабости же не прощают ни врагам, ни друзьям. А потому военные успехи Украины сегодня вносят позитивные изменения в украино-турецком ситуативном партнерстве.

Геополитически Турция вытесняет россиян из ранее "их" регионов, помогает Украине, да еще и зарабатывает на РФ

По словам эксперта-международника Антона Кучухидзе, президент Украины, рассказывая о визите первой леди и главы ОПУ в Турцию, сделал важный акцент. А именно – что, несмотря на войну, на все проблемы, с которыми сегодня сталкивается наша страна, все проекты, которые были ранее согласованы Украиной и Турецкой Республикой в сфере военно-технического сотрудничества, будут реализовываться.

"Это очередное доказательство того, что в этой войне в военно-политическом смысле Турция – на стороне Украины. И официальная Анкара постоянно подчеркивает, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны, – отмечает Антон Кучухидзе. – Турция прикладывает максимум усилий по различным направлениям. То же посредничество при обмене пленными, при зерновом соглашении. Те же поставки "Байракторов". Что касается отношений с РФ, то мне как эксперту по международным отношениям, абсолютно понятно – Турция и Россия в Черноморском регионе является даже не просто конкурентами, а противниками. И это противоборство лишь обострилось после незаконной аннексии Крыма в 2014-м рашистским агрессором".

Но это не означает, продолжает эксперт, что Турция не может выкачивать из РФ деньги и по льготным ценам приобретать энергоресурсы.

"Свое истинное отношение к главе рашистов президент Эрдоган неоднократно демонстрировал – начиная протокольным уровнем и заканчивая большой поддержкой Украины. В конце 2021-го рашисты ставили ультиматум США, чтобы границы НАТО вернули к уровню 1997 года. Но та же Турция, несмотря на особое мнение, поддержала расширение Альянса за счет вступления туда Швеции и Финляндии. И вскоре НАТО окажется впритык к границам России. Это абсолютно не дружественный жест Анкары", – поясняет Антон Кучухидзе.

По его словам, никогда турецко-российские отношения не имели уровень стратегического партнерства, лишь – ситуативных союзов и договоренностей (как в той же Сирии).

"Фактически турецкий флаг развивается на Южном Кавказе (с точки зрения влияния Турции на этот регион), где еще недавно была зона влияния РФ. То же самое происходит сейчас в Средней Азии. Усиление влияния Турции и ослабление России, – подчеркивает эксперт. – А когда Минфин США ужесточил требования к любым мировым банкам относительно обслуживания российских счетов и карт, турецкие банки отказались обслуживать рашистскую карту "Мир". И так далее… Геополитически Турция вытесняет россиян из ранее "их" регионов, помогает Украине, да еще и зарабатывает на РФ. Так что – честь и хвала турецкой дипломатии. Пусть и далее имеют русских – где хотят и как хотят. Пусть турецкий бизнес заходит в РФ, скупает там всё по дешевке – и устанавливает свои правила игры. По которым стране-агрессору точно придется играть после неминуемого поражения в Украине".

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