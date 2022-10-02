К чему готовиться украинцам: какие важные решения ожидаются на следующей неделе

Эксклюзивно для издания "Комментарии" эксперты поделились прогнозами на грядущую неделю: чего и почему ожидать Украине в политическом, экономическом, дипломатическом ракурсе.

Поддержка Украины. Фото: из открытых источников

Вокруг темы заявки Украины в НАТО явно будет много разговоров

Аналитик Фонда общественной дипломатии Александра Решмедилова прогнозирует, что неделя будет посвящена больше внешним площадкам.

"Идет подготовка и реализация восьмого пакета санкций ЕС против РФ. Возможны некие пробуксовки. Рассчитывать на единогласное решение ЕС сразу и легко – явно не приходится. Вероятны новые палки в колеса от той же Венгрии или ряда других стран, настроенных не на ужесточение, а даже на смягчение санкций против страны-агрессора", – отмечает эксперт.

Важным этапом, по ее словам, станет и подготовка к новой встрече в формате "Рамштайн", намеченной на середину октября.

"Проходят очередные визиты министров обороны в Украину. На этой неделе, к примеру, в Одессе побывала глава Минобороны Германии. Интересно посмотреть, будут ли перед "Рамштайном" сдвиги в плане увеличения поставок оружия в Украину. Нам это крайне важно, учитывая события на фронте", – поясняет Александра Решмедилова.

Продолжится, уверена она, обсуждения резонансного заявление со стороны Украины, что мы подаем заявку касательно ускоренной процедуры вступления в НАТО.

"Вокруг этой темы явно будет много разговоров, – говорит Александра Решмедилова. – Сегодня к примеру, руководители девяти стран НАТО из Центральной и Восточной Европы (Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии) поддержали заявку Украины на вступление в альянс и призвали увеличить военную помощь нашей стране. Ну и, конечно, продолжится эпопея вокруг псевдореферендумов и попытки РФ аннексировать новые украинские территории. Уже известно, что подконтрольный Кремлю россиский Конституционный суд остановил признать договоры о принятии в состав России "ЛДНР", частей Херсонской и Запорожской областей соответствующими конституции. И завтра, 3 октября, Госдума ускоренными темпами рассмотрит внесение нужных для этого поправок в конституционные законы, а также ратификацию соответствующих договоров. В результатах можно не сомневаться. Как и в том, что ни псевдореферендумы, ни аннексии не будут признаны цивилизованным миром. И что рано или поздно за всё придет расплата".

Задача украинской власти – сделать экономику военного времени с соответствующими механизмами и управлением, с новыми подходами к монетарной и фискальной политике

По мнению главного экономиста, руководителя по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослава Романчука, грядущая неделя в экономическом плане мало чем будет отличаться от уходящей.

"Хорошо, что поступают средства от международных организаций и отдельных стран. Это позволяет стабилизовать финансовое положение Украины, обеспечивая регулярное снабжение, прежде всего, ВСУ. Это же снижает давление на гривну. И чем больше будет ясности с поступлениями финансовых ресурсов, тем большего можем ожидать от политики Минфина и НБУ. Мы видим ползучую, небольшую девальвацию гривны в условиях неясности прогнозов на этот и следующий год – по инфляции, по темпам роста. Зарубежные эксперты не видят сколь-нибудь существенных улучшений в функционировании украинской экономики ни в этом, ни в будущем году. Поэтому задача украинской власти (и на это следует направлять усилия как можно быстрее и эффективнее) – сделать экономику военного времени с соответствующими механизмами и управлением, с новыми подходами к монетарной и фискальной политике", – считает Ярослав Романчук.

Он отмечает, что сейчас – то время, когда наши западные партнеры с удовольствием послушают мнение украинских экономистов, тех, кто живет в этой среде под давлением факторов военного времени.

"Нужны инициативы по очищению экономики от токсичных, неработающих решений, которые были популярными в Украине последние 20 лет. Приближение зимы, сложного отопительного сезона, повышение тарифов (если не для домохозяйств, то для бизнеса), всё больше ставит на повестку дня вопрос – выдержим ли? Да, пока тарифы для домохозяйств обещают не повышать. А для бизнеса? Ему и так тяжело в условиях войны, а рост тарифов его просто добьет. А ведь это рабочие места, товары, что потом перекладывается на цены, – подчеркивает эксперт. – Не надо имитировать социальность политики, перекладывая с больной головы на еще более больную. Совершенно по-другому нужно структурировать рынок производства. То, что давно назрело, надо проводить сейчас. А ценовое регулирование никогда ни от чего не спасало, только откладывало и усугубляло проблемы".

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