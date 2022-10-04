Путин планирует устроить демонстративный подрыв ядерного оружия: названо место

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Кравцев Сергей
Россия планирует устроить демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет британская газета "The Times", со ссылкой на военные источники.
Ядерное оружие. Фото: из открытых источников
По данным издания, Путин намерен и дальше подымать ставки в войне против Украины и от слов об использовании ядерного оружия хочет перейти к конкретным шагам, пока что устрашающим. Вроде бы ядерный военный эшелон уже в пути, отмечает издание.
В статье сообщается, что ядерное оружие, вероятно, россияне "испробуют" в Черном море.
Несмотря на такую информацию, Пентагон считает ядерный удар маловероятным, и продолжает внимательно следить за перемещением ядерных боеголовок РФ.
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Также издание "Комментарии" сообщало — в своем обращении к украинскому народу президент Владимир Зеленский рассказал о визите главы своего Офиса – Андрея Ермака – на завод турецкой компании "Baykar", которая производит Байрактары. В Турции же состоялся спуск на воду корвета класса Ada "Гетьман Иван Мазепа" ВМС Украины, состоялись встречи Ермака с советниками президентов Турции и США. Какие выводы можно сделать из происходящего? Следует ли полагать, что Турция охладеет к России после того, как та пошла на открытую аннексию украинских территорий и новый виток конфликта? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.
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