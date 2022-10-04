В ОДКБ открестились от помощи РФ в войне против Украины: о чем это говорит

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Кравцев Сергей
Пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что хоть Россия и является крупнейшим членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), альянс не будет стороной в продолжающейся войне в Украине. О чем говорит подобное заявление? Какая судьба ждет ОДКБ в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
ОДКБ. Фото: из открытых источников
Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда признался, что не может представить, как организация, которая не выполняет свои функции поддержания коллективной безопасности, может что-то сделать в российско-украинской войне. Разве что попытаться выступить в роли посредника.
По его словам, страны Центральной Азии держат равнение на Китай. Армения всё более активно говорит о возможности то ли своего выхода из ОДКБ, то ли выхода представителей ОДКБ из Армении.
Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассуждает так:
Так что, резюмирует аналитик, ОДКБ "схлопнулось". После того, как Армения и Казахстан выйдут оттуда (а они выйдут), даже декоративная роль организации будет закончена, прогнозирует Виктор Бобыренко.
Читайте также на портале "Комментарии" — Россия планирует устроить демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины. Об этом пишет британская газета "The Times", со ссылкой на военные источники.
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