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В ОДКБ открестились от помощи РФ в войне против Украины: о чем это говорит

ОДКБ, как организация, перестала выполнять свои прямые функции и утратила какой-либо смысл существования

сегодня, 12:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что хоть Россия и является крупнейшим членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), альянс не будет стороной в продолжающейся войне в УкраинеО чем говорит подобное заявление? Какая судьба ждет ОДКБ в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

В ОДКБ открестились от помощи РФ в войне против Украины: о чем это говорит

ОДКБ. Фото: из открытых источников

Страны Центральной Азии держат равнение на Китай, рядом с Россией остается исключительно Беларусь

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда признался, что не может представить, как организация, которая не выполняет свои функции поддержания коллективной безопасности, может что-то сделать в российско-украинской войне. Разве что попытаться выступить в роли посредника.

"После того, как осенью 2020 года Армения во время 44-дневной войны с Азербайджаном не получила помощи от ОДКБ, несмотря на уставные положения, после того, как не были услышаны ее призывы в этом году, во время очередной эскалации, судьба данной организации стала очевидной", – уверен Евгений Магда.

По его словам, страны Центральной Азии держат равнение на Китай. Армения всё более активно говорит о возможности то ли своего выхода из ОДКБ, то ли выхода представителей ОДКБ из Армении.

"Рядом с Россией остается исключительно Беларусь. И то из-за личных взаимоотношений между Путиным и Лукашенко, так что и этот союз двух – временное явление", – констатирует Евгений Магда.

Чем больше будут ВСУ бить Россию на поле боя, тем быстрее смерть ОДКБ будет зафиксирована официально

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко рассуждает так:

"ОДКБ закончилась. Уже и Армения, и Казахстан не хотят себя видеть там. Кто останется? Беларусь, которая и так привязана к России? Таджикистан и Кыргызстан? Кто что знает об их армиях?".

Так что, резюмирует аналитик, ОДКБ "схлопнулось". После того, как Армения и Казахстан выйдут оттуда (а они выйдут), даже декоративная роль организации будет закончена, прогнозирует Виктор Бобыренко.

"И чем больше будут ВСУ бить Россию на поле боя, тем быстрее смерть ОДКБ будет зафиксирована официально", – подчеркивает эксперт.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия планирует устроить демонстрационный подрыв ядерного оружия на границах Украины. Об этом пишет британская газета "The Times", со ссылкой на военные источники.




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Источник: https://comments.ua/
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