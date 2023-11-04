Оккупанты готовятся к новому массированному штурму: в ISW назвали направление

Российские оккупанты готовятся к "третьей серии крупных штурмов под Авдеевкой" и " третьему массированному штурма Авдеевки". Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновлённом отчете Института по изучению войны (ISW).

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что оккупанты продолжили наступательные операции под Авдеевкой и достигли подтвержденных успехов. Геолокационные кадры свидетельствуют, что российские войска продвинулись на юго-запад от Красногоровки (4 км к северу от Авдеевки) до железнодорожной линии к северу от Авдеевки.

Также в отчете Института указано со ссылкой на украинского военного обозревателя, что российские войска быстро строят укрепления в тыловых районах вблизи направлений предполагаемого наступления в районе Авдеевки, чтобы быстрее ввести резервы в бой.

Кроме того, в районе Бахмута продолжаются бои, однако ни ВСУ ни российские оккупанты вперед не продвинулись.

В отчете Института также указывается, что ВСУ отбили механизированные российские штурмы вблизи Угледара 2 ноября. Геолокационные кадры показывают, как украинские силы наносят удар по колонне российской бронетехники во время российского штурма восточной окраины Никольского в 4 км к юго-востоку от Угледара.

Также продолжаются бои возле Авдеевского коксохимического завода, южных и юго-западных окраин Авдеевки и Опытного. При этом украинские войска постоянно контратакуют в этом районе.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в начале ноября ситуация на фронтах российско-украинской войны остается сложной. В то время, как ВСУ продвигаются вперед на левом берегу Херсонской области, россияне, не считаясь с потерями, штурмуют наши позиции в районе Купянска и Авдеевки. По данным британской разведки, именно на этом направлении агрессор понес наибольшие потери за 2023 год. Однако попытки окружить город, являющийся мощным укрепрайоном, продолжаются. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" военную ситуацию на данный момент.



