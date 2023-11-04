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Сколько РФ потеряла бронетехники во время штурмов Авдеевки: в разведке Британии шокировали цифрой

Захватчики демонстрируют готовность нести большие потери ради незначительных территориальных достижений

сегодня, 14:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российские войска всего за несколько недель ожесточенных попыток прорвать оборону ВСУ и захватить Авдеевку Донецкой области потеряла около 200 бронированных транспортных средств. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Сколько РФ потеряла бронетехники во время штурмов Авдеевки: в разведке Британии шокировали цифрой

Российские войска. Фото: из открытых источников

Британские эксперты отмечают, такой результат, вероятно, связан с сочетанием относительной эффективности современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, боеприпасов беспилотных летательных аппаратов и систем высокоточной артиллерии.


В связи с ситуацией захватчики перешли к ведению штурма десантной пехотой на этом направлении. 

"Как и предыдущие российские наступления, штурм Авдеевки часто характеризовался продвижением по открытой местности, что приводило к большим потерям врага. Вполне вероятно, что с начала октября Россия потеряла несколько тысяч солдат", — добавили в британской разведке.

Отмечается, что российское командование продолжает демонстрировать готовность нести большие потери личного состава ради незначительных территориальных достижений в войне против Украины.

Отметим, на начало ноября ситуация на фронтах российско-украинской войны остается сложной. В то время, как ВСУ продвигаются вперед на левом берегу Херсонской области, россияне, не считаясь с потерями, штурмуют наши позиции в районе Купянска и Авдеевки. По данным британской разведки, именно на этом направлении агрессор понес наибольшие потери за 2023 год. Однако попытки окружить город, являющийся мощным укрепрайоном, продолжаются. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" военную ситуацию на данный момент.




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Источник: https://x.com/DefenceHQ/status/1720740978493948253?s=20
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