Столтенберг и Шольц высказались о сроках продолжения войны РФ против Украины

Путинский режим не намерена прекращать свою широкомасштабную военную агрессию против Украины. Поэтому стоит понимать, что война может продолжаться еще достаточно долгий период времени. Страны Запада должны продолжать оказывать поддержку контрнаступательным операциям украинской армии. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделали канцлер Германии Олаф Шольц и генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает "n-tv.de".

Шольц и Столтенберг

Олаф Шольц заявил, что он не видит никаких сигналов, которые бы свидетельствовали о том, что Кремль намерен вывести свои войска из Украины и прекратить ожесточённую агрессию.

"Мы должны быть готовы к тому, что война может длиться очень долго", — сказал он на конференции Бундесвера в Берлине.

Глава немецкого правительства подчеркнул, что Путин явно не рассчитывал, что России придется так долго быть в войне. Когда он планировал вторжение, то думал, что ему удастся быстро доиться своего.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники должны быть едиными во мнении, что нужно продолжать оказывать Украине всяческую поддержку.

"Мы должны быть готовы к длительному пути. Войны по своей природе непредсказуемы... Что мы точно знаем, так это то, что происходящее за столом переговоров неразрывно связано с ситуацией на поле боя", — высказался Столтенберг.

По его словам, от решительности Запада продолжать поддержку зависит – останется ли Украина суверенным и демократическим государством или же перейдет полностью под контроль России.

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