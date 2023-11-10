Могут ли в 2024 году начаться переговоры Украины и РФ: что станет решающим фактором

Тема переговоров между Украиной и Россией вновь сотрясает информационное пространство. Президент Чехии Петр Павел фактически повторил тезисы некоторых западных медиа о том, что положение Украины ухудшается, переговоры могут начаться чуть ли не в следующем году, поскольку ВСУ вряд ли получат преимущество, а РФ имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы. Между тем, украинская власть демонстрирует, что к переговорам не готова. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напоминает, что все договоренности, достигнутые с 2014 по 2022 год, Россия нарушала. Президент Владимир Зеленский называет предусловием переговоров вывод российских войск с украинских территорий. Киев продолжает продвигать свою формулу мира, надеясь, что после очередной встречи советников глав государств состоится Глобальный саммит мира, скорее всего, в 2024 году. Что на данный момент можно сказать о сражениях вокруг темы переговоров? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Западные политики создают для Украины сложную атмосферу

Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что западные политики не решатся сейчас публично (и даже непублично) подталкивать Украину к переговорам с Россией.

"Это тут же станет известно, – поясняет он. – А Москва, Путин чрезвычайно токсичны сейчас в Западном обществе. И, если кто-то в Европе или США будет пытаться подтолкнуть Киев к таким переговорам – сам будет терять баллы, рейтинг, поддержку внутри своих стран".

По словам эксперта, западные политики это прекрасно понимают. Потому действуют иным способом. Создают для Украины сложную атмосферу.

"Со стороны Запада звучит критика в адрес нашей страны: коррупция, неэффективное управление, отсутствие позитивных перспектив на фронте. Возникают проблемы с финансовой и военной помощью. Всё это создает ситуацию, при которой Украина, якобы по своей воле, должна искать механизм замораживания конфликта, переговоров с РФ", – отмечает Руслан Бортник.

То есть, продолжает он, по такой логике – именно официальный Киев должен взять для себя ответственность за подобные переговоры. Крайне токсичные, опасные. Не поддерживаемые большинством украинцев.

"Наше руководство прекрасно понимает, что происходит. Потому не меняет риторику, акцентируя, что любой мир возможен исключительно на основании формулы мира президента Зеленского. Где кроме освобождения всех оккупированных территорий прописана фактически капитуляция РФ (репарации, наказание военных преступников и так далее). Тем самым украинские власти демонстрируют, что не будут играть в предлагаемую партнерами игру. И от своих позиций не отступит", – подчеркивает политолог.

Он обращает внимание, что, со своей стороны, российское руководство тоже пытается показать, что у него всё хорошо, что "спецоперация" идет по плану. И тоже говорит о том, что тупика в войне нет, переговоры не нужны.

"Думаю, до завершения выборов в США (намечены на ноябрь 2024-го) какие-либо политические переговоры между Киевом и Москвой невозможны (разве что в гуманитарном и экономическом ракурсе). Не исключены некие консультации, чтобы прощупывать позиции друг друга. Развязка может наступить в случае избрания нового президента США. Не имея за спиной тяжести принятых решений по поддержке Украины в начале войны, он может попытаться усадить стороны за стол переговоров", – прогнозирует Руслан Бортник.

При этом, по его мнению, высока вероятность, что без смены руководства в РФ и Украине прямые переговоры, в принципе, окажутся осложнены. Лишь через посредников. Как было в случае с зерновой сделкой.

Если говорить о концепциях мирного урегулирования, тут между собой продолжают бороться три подхода, говорит эксперт.

Первый – от евроатлантических, либеральных элит. Суть его в том, что Россия еще недостаточно ослаблена. А должна быть до такой степени, чтоб не могла вести войны еще много лет. Так что надо изматывать ее до такого состояния. Такой план не исключает полного военного поражения РФ с последующим расчленением территории этого государства на ряд независимых, поясняет политолог.

Второй – более характерен консерваторам в США и особенно в Европе. Они выступают за прекращение боевых действий, "замораживание" войны на неопределенное время. Аргументируют это необходимостью дождаться смерти Путина (или ухода с президентского поста), после чего, уже с новым руководством России, можно о чём-то говорить.

Третий подход отображает взгляды наиболее пострадавших от этой войны групп политических, экономических элит, части населения стран Европы, России и Украины, Глобального Юга. По их мнению, следует искать компромисс путем уступки сторон друг другу. Старая система отношений, старые балансы – нарушены. Необходимо искать новые. В том числе, очерчивая новые границы, подписывая новые соглашения, выстраивая новую систему глобальной безопасности, новый миропорядок.

"Все эти три модели сражаются друг с другом. Но именно исход американских выборов предопределит, какая из них потенциально станет более перспективной, нежели остальные", – констатирует Руслан Бортник.

Все неформальные разговоры о переговорах имеют кое-что общее

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поделился таким мнением:

"Позиция Украины остается неизменной. И она не раз озвучивалась и президентом Зеленским, и представителями его Офиса, а также МИД. Наша цель – реализация украинской формулы мира, которая предусматривается полное выведение иностранный войск за пределы нашей страны, восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, восстановление справедливости, выплата компенсаций, привлечение к ответственности военных преступников".

Официальная позиция Запада – Украина сама будет определять время, когда станет готова к переговорам с РФ, подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что все неформальные разговоры о переговорах, которые ведутся с начала широкомасштабной войны, имеют кое-что общее. Мол, переговоры зависят исключительно от Украины и позиции Запада.

добившись лучших условий для себя. При таких обстоятельствах РФ в переговорах не заинтересована. На что уже не раз указывали в Госдепе США", – подчеркивает политолог. "При этом почему-то ничего – о позиции России. Хоть та не демонстрирует готовность к реалистичным переговорам. Очевидно считая, что время играет на ее стороне. Что в случае смены власти в США – у Кремля получится договориться с новым главой Белого дома (возможно — вернувшимся туда Трампом, который лидирует в последних опросах ),

В то же время, продолжает он, РФ постоянно ведет разговоры о возможности переговоров.

"Но насколько это искренне? Как вообще можно доверять российским властям, которые в публичном пространстве говорят одно, а делают совершенно другое, то и дело меняют свою позицию? Скорее всего, тема переговоров используются россиянами и с целью расшатывания ситуации в Украине, и среди наших западных партнеров, – считает Петр Олещук. – Цели РФ не изменились – уничтожение Украинского государства. И любые переговоры РФ будет рассматривать именно в рамках достижения такой цели".

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