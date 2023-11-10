Могут ли в 2024 году начаться переговоры Украины и РФ: что станет решающим фактором

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Кравцев Сергей
Тема переговоров между Украиной и Россией вновь сотрясает информационное пространство. Президент Чехии Петр Павел фактически повторил тезисы некоторых западных медиа о том, что положение Украины ухудшается, переговоры могут начаться чуть ли не в следующем году, поскольку ВСУ вряд ли получат преимущество, а РФ имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы. Между тем, украинская власть демонстрирует, что к переговорам не готова. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напоминает, что все договоренности, достигнутые с 2014 по 2022 год, Россия нарушала. Президент Владимир Зеленский называет предусловием переговоров вывод российских войск с украинских территорий. Киев продолжает продвигать свою формулу мира, надеясь, что после очередной встречи советников глав государств состоится Глобальный саммит мира, скорее всего, в 2024 году. Что на данный момент можно сказать о сражениях вокруг темы переговоров? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.
Переговоры. Фото: из открытых источников
Директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что западные политики не решатся сейчас публично (и даже непублично) подталкивать Украину к переговорам с Россией.
По словам эксперта, западные политики это прекрасно понимают. Потому действуют иным способом. Создают для Украины сложную атмосферу.
То есть, продолжает он, по такой логике – именно официальный Киев должен взять для себя ответственность за подобные переговоры. Крайне токсичные, опасные. Не поддерживаемые большинством украинцев.
Он обращает внимание, что, со своей стороны, российское руководство тоже пытается показать, что у него всё хорошо, что "спецоперация" идет по плану. И тоже говорит о том, что тупика в войне нет, переговоры не нужны.
При этом, по его мнению, высока вероятность, что без смены руководства в РФ и Украине прямые переговоры, в принципе, окажутся осложнены. Лишь через посредников. Как было в случае с зерновой сделкой.
Если говорить о концепциях мирного урегулирования, тут между собой продолжают бороться три подхода, говорит эксперт.
Первый – от евроатлантических, либеральных элит. Суть его в том, что Россия еще недостаточно ослаблена. А должна быть до такой степени, чтоб не могла вести войны еще много лет. Так что надо изматывать ее до такого состояния. Такой план не исключает полного военного поражения РФ с последующим расчленением территории этого государства на ряд независимых, поясняет политолог.
Второй – более характерен консерваторам в США и особенно в Европе. Они выступают за прекращение боевых действий, "замораживание" войны на неопределенное время. Аргументируют это необходимостью дождаться смерти Путина (или ухода с президентского поста), после чего, уже с новым руководством России, можно о чём-то говорить.
Третий подход отображает взгляды наиболее пострадавших от этой войны групп политических, экономических элит, части населения стран Европы, России и Украины, Глобального Юга. По их мнению, следует искать компромисс путем уступки сторон друг другу. Старая система отношений, старые балансы – нарушены. Необходимо искать новые. В том числе, очерчивая новые границы, подписывая новые соглашения, выстраивая новую систему глобальной безопасности, новый миропорядок.
Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук поделился таким мнением:
Официальная позиция Запада – Украина сама будет определять время, когда станет готова к переговорам с РФ, подчеркивает эксперт.
Он отмечает, что все неформальные разговоры о переговорах, которые ведутся с начала широкомасштабной войны, имеют кое-что общее. Мол, переговоры зависят исключительно от Украины и позиции Запада.
В то же время, продолжает он, РФ постоянно ведет разговоры о возможности переговоров.
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