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Кулеба назвал ловушку в которую Россия хочет втянуть Украину

Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал о 200 попытках мирных переговоров с Россией, чтобы закончить войну.

сегодня, 15:22
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не попадет в ловушку мирных переговоров с Россией. По словам министра, Украина за время войны провела более 200 переговоров, однако они не дали результатов.

Кулеба назвал ловушку в которую Россия хочет втянуть Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на призывы начать мирные переговоры с Россией по завершению войны в Украине. Украинский министр заявил, что все прошедшие переговоры Россия нарушала.


"С 2014 по 2022 год Украина провела около 200 раундов переговоров с Россией. За этот период было достигнуто 20 договоренностей о прекращении огня, и все они были быстро нарушены Россией" , - написал Кулеба в соцсети X.

Кулеба отметил, что все эти 200 попыток мирных переговоров не спасли Украину от полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Те, кто утверждает, что Украина должна сейчас вести переговоры с Россией, либо не информированы, либо введены в заблуждение, либо становятся на сторону России и хотят, чтобы Путин взял паузу перед еще большей агрессией", — пояснил Дмитрий Кулеба и добавил, что "мы не должны и не попадем в эту ловушку".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского рассказали , что на самом деле предлагает Россия Украине вместо мирных переговоров. По словам Михаила Подоляка, Россия хочет взять паузу и нарастить свою армию для продолжения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях Украина готова начать мирные переговоры с Россией. Украинский президент объяснил, что любые дипломатические договоренности между Украиной и РФ могут быть начаты только тогда, когда российская армия покинет украинскую территорию.



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Источник: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1722513404600950931
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