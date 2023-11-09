Кулеба назвал ловушку в которую Россия хочет втянуть Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не попадет в ловушку мирных переговоров с Россией. По словам министра, Украина за время войны провела более 200 переговоров, однако они не дали результатов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД Дмитрий Кулеба отреагировал на призывы начать мирные переговоры с Россией по завершению войны в Украине. Украинский министр заявил, что все прошедшие переговоры Россия нарушала.

, - X. "С 2014 по 2022 год Украина провела около 200 раундов переговоров с Россией. За этот период было достигнуто 20 договоренностей о прекращении огня, и все они были быстро нарушены Россией" написал Кулеба в соцсети

Кулеба отметил, что все эти 200 попыток мирных переговоров не спасли Украину от полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Те, кто утверждает, что Украина должна сейчас вести переговоры с Россией, либо не информированы, либо введены в заблуждение, либо становятся на сторону России и хотят, чтобы Путин взял паузу перед еще большей агрессией", — пояснил Дмитрий Кулеба и добавил, что "мы не должны и не попадем в эту ловушку".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Зеленского рассказали , что на самом деле предлагает Россия Украине вместо мирных переговоров. По словам Михаила Подоляка, Россия хочет взять паузу и нарастить свою армию для продолжения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Владимир Зеленский рассказал, при каких условиях Украина готова начать мирные переговоры с Россией. Украинский президент объяснил, что любые дипломатические договоренности между Украиной и РФ могут быть начаты только тогда, когда российская армия покинет украинскую территорию.