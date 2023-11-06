Украина сегодня в худшем положении, чем в ноябре прошлого года - The Washington Post

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Slava Kot
Из-за отсутствия стратегии поддержки союзников, высокой поляризации обществ западных стран, истощенных войск – Украина находится в худшем положении в борьбе против России, чем в прошлом году, утверждает колумнист The Washington Post Джейсон Виллик.
Украина сегодня в худшем положении, чем в прошлом году. Фото из открытых источников
Журналист Джейсон Виллик приводит несколько основных тезисов своей позиции по проблемам, с которыми столкнулась Украина за 20 месяцов войны с Россией.
Колумнист The Washington Post вспоминает статью генерала Валерия Залужного, в которой отмечалось, что для Украины актуальны были самолеты и танки в прошлом году, ведь Россия за время ожидания смогла лучше подготовиться к обороне. Джейсон Виллик указывает, что такие действия Байдена произошли по двум причинам: по бюрократической инерции или предотвращению риска увеличения эскалации. Однако, по словам журналиста, результат таких действий один.
Вот несколько ключевых тезисов по поводу такой ситуации:
Положение дел в Украине: войска истощены, запасы оружия заканчиваются, а западная поддержка не однозначна.
Критика администрации президента США: члены Конгресса от Республиканской партии критикуют администрацию Байдена, что отражает внутренний политический раскол и возможные неурядицы дальнейшей поддержки Украины.
Проблемы с долгосрочной помощью: помощь Конгресса может быть важной, но без конкретной стратегии и ясной цели эта помощь может не иметь долгосрочного эффекта.
Риск существующей стратегии: укрепление России в Украине может стать реальностью из-за отсутствия четкой стратегии и решительности в отстаивании интересов США.
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