Из-за отсутствия стратегии поддержки союзников, высокой поляризации обществ западных стран, истощенных войск – Украина находится в худшем положении в борьбе против России, чем в прошлом году, утверждает колумнист The Washington Post Джейсон Виллик.



Украина сегодня в худшем положении, чем в прошлом году. Фото из открытых источников

Журналист Джейсон Виллик приводит несколько основных тезисов своей позиции по проблемам, с которыми столкнулась Украина за 20 месяцов войны с Россией.

Колумнист The Washington Post вспоминает статью генерала Валерия Залужного, в которой отмечалось, что для Украины актуальны были самолеты и танки в прошлом году, ведь Россия за время ожидания смогла лучше подготовиться к обороне. Джейсон Виллик указывает, что такие действия Байдена произошли по двум причинам: по бюрократической инерции или предотвращению риска увеличения эскалации. Однако, по словам журналиста, результат таких действий один.

"Украина сегодня находится в худшем положении, чем в ноябре прошлого года", – утверждает Джейсон Виллик.

Вот несколько ключевых тезисов по поводу такой ситуации:

Положение дел в Украине: войска истощены, запасы оружия заканчиваются, а западная поддержка не однозначна.

Критика администрации президента США: члены Конгресса от Республиканской партии критикуют администрацию Байдена, что отражает внутренний политический раскол и возможные неурядицы дальнейшей поддержки Украины.

Проблемы с долгосрочной помощью: помощь Конгресса может быть важной, но без конкретной стратегии и ясной цели эта помощь может не иметь долгосрочного эффекта.

Риск существующей стратегии: укрепление России в Украине может стать реальностью из-за отсутствия четкой стратегии и решительности в отстаивании интересов США.

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