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Дата смещается: у Зеленского намекнули, что Глобальный саммит мира пройдет не в этом году

На Банковой допустили, что Глобальный саммит мира пройдет в 2024 году

сегодня, 07:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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На протяжении 2023 года спикеры Офиса президента подводили к тому, что Глобальный саммит мира с участием лидеров ряда стран должен состояться в конце нынешнего года и стать завершающим этапом встреч, где обсуждалась украинская формула мира. Теперь же в ОП отмечают, что дата саммита может сместить и мероприятия может пройти уже в начале 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Reuters" рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Дата смещается: у Зеленского намекнули, что Глобальный саммит мира пройдет не в этом году

Игорь Жовква. Фото: Офис президента

Чиновник отметил, Украина выступит организатором четвертой встречи советников глав государств по формуле мира в конце ноября или начале декабря.


"А глобальный саммит может состояться в феврале 2024 года", — спрогнозировал Жовква.

При этом он подчеркнул, что смещение даты проведения Глобального саммита мира нисколько не означает, что с проведением мероприятия возникли проблемы. Оно обязательно состоится и будет символизировать начало практической реализации формулы мира. Помимо этого, на саммите будут подведены итоги всех этапов переговоров, которые произошли ранее.

"Нам не нужен саммит ради саммита. Речь идет о максимально широком вовлечении лидеров стран Глобального Юга. Поэтому мы должны тщательно продумать время и место проведения саммита", — констатировал Игорь Жовква. 

Читайте также на портале "Комментарии" — на Мальте в течение двух дней, 28 и 29 октября, проходил саммит по украинской формуле мира. После субботних консультаций, прошли и воскресные. По словам президента Владимира Зеленского, в мероприятии приняли участие советники глав государств и диппредставители из 66 стран. Впервые участие в такой встрече (ранее были в Дании и Саудовской Аравии) приняла Армения – пока еще союзник РФ по ОДКБ. Какие выводы можно сделать на данный момент? Какова вероятность выйти на некие переговоры до конца года? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-says-global-peace-summit-may-take-place-next-year-2023-11-09/
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