Дата смещается: у Зеленского намекнули, что Глобальный саммит мира пройдет не в этом году

На протяжении 2023 года спикеры Офиса президента подводили к тому, что Глобальный саммит мира с участием лидеров ряда стран должен состояться в конце нынешнего года и стать завершающим этапом встреч, где обсуждалась украинская формула мира. Теперь же в ОП отмечают, что дата саммита может сместить и мероприятия может пройти уже в начале 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "Reuters" рассказал замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Игорь Жовква. Фото: Офис президента

Чиновник отметил, Украина выступит организатором четвертой встречи советников глав государств по формуле мира в конце ноября или начале декабря.

"А глобальный саммит может состояться в феврале 2024 года", — спрогнозировал Жовква.

При этом он подчеркнул, что смещение даты проведения Глобального саммита мира нисколько не означает, что с проведением мероприятия возникли проблемы. Оно обязательно состоится и будет символизировать начало практической реализации формулы мира. Помимо этого, на саммите будут подведены итоги всех этапов переговоров, которые произошли ранее.

"Нам не нужен саммит ради саммита. Речь идет о максимально широком вовлечении лидеров стран Глобального Юга. Поэтому мы должны тщательно продумать время и место проведения саммита", — констатировал Игорь Жовква.

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