logo

BTC/USD

37513.11

ETH/USD

1941.08

LTC/USD

75.59

USD/UAH

37.50

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Президент Чехии назвал дату начала переговоров с РФ по прекращению войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Чехии назвал дату начала переговоров с РФ по прекращению войны

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украина не получает военное преимущество, время играет в пользу РФ

сегодня, 15:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Текущая ситуация на фронте не демонстрирует, что Украина может получить военное преимущество, а время сейчас играет в пользу России, которая имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе конференции "Дипломатия и безопасность" сделал президент Чехии Петр Павел, пишет Novinky.

Президент Чехии назвал дату начала переговоров с РФ по прекращению войны

Президент Чехии Петр Павел. Фото: из открытых источников

"Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество", – отметил президент.


По его словам, очевидно, что Россия пытается затянуть противостояние. Он считает, что она также может выжидать результатов президентских выборов в США в следующем году.

В то же время Павел убежден, что Запад должен продолжать поддерживать Украину.

"Ситуация не является однозначно положительной. Положительным для Украины должно быть то, что мы на их стороне и должны поддерживать их в достижении их целей. Со своей стороны, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать поддержку", – сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация на Ближнем Востоке уменьшает внимание к российско-украинской войне. На этом фоне различные западные медиа, а также отдельные спикеры всё активнее продвигают тезисы о якобы неуспешности украинского контрнаступления и необходимости искать возможность для неких соглашений с РФ. На днях в The Washington Post вышла статья, где акцентируется, что Украина сегодня – в худшем положении, чем в ноябре прошлого года. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" участившиеся "разговоры о переговорах", а также реалистичность такого рода развития событий.

Также издание "Комментарии" сообщало – кто в окружении Зеленского продвигает идею переговоров с РФ: о чем говорит позиция Запада.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.novinky.cz/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!