Президент Чехии назвал дату начала переговоров с РФ по прекращению войны

Текущая ситуация на фронте не демонстрирует, что Украина может получить военное преимущество, а время сейчас играет в пользу России, которая имеет более сильную мобилизационную базу для живой силы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе конференции "Дипломатия и безопасность" сделал президент Чехии Петр Павел, пишет Novinky.

Президент Чехии Петр Павел. Фото: из открытых источников

"Переговоры могут начаться в следующем году, поскольку развитие событий не указывает на то, что украинская сторона получит военное преимущество", – отметил президент.

По его словам, очевидно, что Россия пытается затянуть противостояние. Он считает, что она также может выжидать результатов президентских выборов в США в следующем году.

В то же время Павел убежден, что Запад должен продолжать поддерживать Украину.

"Ситуация не является однозначно положительной. Положительным для Украины должно быть то, что мы на их стороне и должны поддерживать их в достижении их целей. Со своей стороны, у нас нет другого выбора, кроме как продолжать оказывать поддержку", – сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация на Ближнем Востоке уменьшает внимание к российско-украинской войне. На этом фоне различные западные медиа, а также отдельные спикеры всё активнее продвигают тезисы о якобы неуспешности украинского контрнаступления и необходимости искать возможность для неких соглашений с РФ. На днях в The Washington Post вышла статья, где акцентируется, что Украина сегодня – в худшем положении, чем в ноябре прошлого года. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" участившиеся "разговоры о переговорах", а также реалистичность такого рода развития событий.

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