Что будут означать сегодня переговоры с РФ: почему на Западе начали продвигать вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация на Ближнем Востоке уменьшает внимание к российско-украинской войне. На этом фоне различные западные медиа, а также отдельные спикеры всё активнее продвигают тезисы о якобы неуспешности украинского контрнаступления и необходимости искать возможность для неких соглашений с РФ. На днях в The Washington Post вышла статья, где акцентируется, что Украина сегодня – в худшем положении, чем в ноябре прошлого года. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" участившиеся "разговоры о переговорах", а также реалистичность такого рода развития событий.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Мы являемся заложниками ситуации

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко рассуждает так:

"Все разговоры вокруг переговоров носят антиукраинский характер. Очевидно, что любые переговоры и теоретические договоренности с РФ, независимо от того, как они будут выглядеть, ничего не стоят. Это будет просто пауза, которая даст возможность агрессору собраться с силами – и пойти в новое наступление на Украину. А, если мы не устоим – то и дальше".

Именно поэтому, акцентирует эксперт, рассматривать переговоры как один из вариантов развития событий, в принципе, нельзя.

"Мы являемся заложниками ситуации. И нам нужно только побеждать, – уверен он. – Впрочем, заложником ситуации стала не только Украина, но и наши западные партнеры. В свое время, в августе 2008-го, когда Россия совершила агрессию против Грузии, Путина еще можно было остановить малой кровью. Жестко дать понять, что такие действия недопустимы. Но Запад сделал вид, что это – незначительный конфликт. В 2014-м Путин протестировал ситуацию, захватывая Крым и начиная гибридную войну на Донбассе. А, когда и за это получил лишь санкции, да и то не особо жесткие, его аппетит разгорелся. И, в конце концов, он в 2022-м пошел на открытое вторжение в Украину".

Очевидно, что переговоры с Путиным сегодня — это капитуляция не только для Украины, но и для всего Запада, подчеркивает Андрей Сенченко. После чего последуют военные действия во многих частях мира, где оценивают готовность США, стран НАТО на деле отстаивать декларируемые принципы.

"Если почувствуют слабость — уже никто не будет считаться ни с американцами, ни с их партнерами по Альянсу, – предупреждает эксперт. – А желающих переделать существующее мироустройство, имеющиеся границы — хватает. Есть амбиции у Ирана, еще большие — и Китая. И не только...".

Поэтому, отмечает собеседник "Комментариев", никаких шансов на долгий и справедливый мир путем переговоров с РФ нет. Единственный путь – поражение агрессора, восстановление международного права и международно признанных границ. И это, акцентирует Андрей Сененко, должно сочетаться с переформатированием международных механизмов, обеспечивающих глобальную безопасность — гарантии соблюдения международного права и международно признанных границ. Все старые механизмы, к сожалению, девальвировали, констатирует эксперт.

"Поводов для актуализации переговорного кейса достаточно много. Увы, но Украина сама их подает как страна, быстро и энергично не реагируя на справедливые претензии со стороны Запада. Это и необходимость более эффективной борьбы с коррупцией (она активизировалась лишь в последнее время), и важность реальных реформ, – поясняет Андрей Сенченко. – Однако пока мы "разминались", нашими противниками вовсю формировался не очень привлекательный образ Украины. Не могу сказать, что все претензии к нам справедливы. Порой они, действительно, продиктованы внутренними процессами тех или иных стран. Но и мы, к сожалению, давали повод. Чтобы переломить негативный для нас тренд, следует быть жестче и последовательней в выполнении абсолютно правильных задач, которые ставят перед нами партнеры".

Союзники достали старую переговорную "шарманку"

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников отмечает, что мы не достигли желаемых результатов во время контрнаступления – как видели это наши союзники. Поэтому, поясняет эксперт, те достали старую переговорную "шарманку", чтоб внутри своих стран показать, что они хотят скорейшего завершения войны.

"Я не верю в переговоры, пока наши военные не выбьют оккупантов со всех международно признанных территорий Украины" – признался эксперт.

Ну, а разговоры о переговорах, то утихая, то усиливаясь, идут с начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину, подчеркивает Богдан Мирошников. Громче – во время подготовки чьего-либо наступления или его начала. Тише – в процессе. Потом опять включается громкость.

"К сожалению, мы не получили от партнеров необходимого (и — вовремя) вооружения, чтобы провести эффективные наступательные действия. К сожалению, медиа и некоторые политики в этих странах теперь в очередной раз запускают переговорный кейс. На самом деле тот — нежизнеспособен, пока ситуация не разрешится именно военным путем", – заключает эксперт.

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