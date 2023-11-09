Зеленский рассказал, при каких условиях Украина готова начать мирные переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил условия, которые должна выполнить Россия, чтобы состоялось начало мирных переговоров по завершению войны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Interfax.



Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский через видеосвязь принял участие в конференции Reuters Next. Там президент Украины назвал ключевое условие для начала мирных переговоров с Россией по окончанию войны.

"В первую очередь, они должны выйти, потому что это реальный способ остановить войну", — утверждает президент Украины.

По словам Зеленского, только после ухода российской армии с территории Украины могут состояться разговоры о завершении войны.

"Они должны выйти, и после этого мы можем начать дипломатическую платформу или путь до окончания войны", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский сравнил потери Украины с потерями российской армии за время войны. По словам Зеленского, несмотря на то, что в России в четыре раза больше военнослужащих, Украина понесла потери на войне в несколько раз меньше.

Также "Комментарии" писали о заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о мирных переговорах с Россией. По словам Подоляка Россия действительно предлагает не мирные переговоры для окончания войны, а стремится сделать паузу, чтобы нарастить свои войска, проанализировать ошибки, натренировать солдат и продолжить войну в Украине с новыми силами. Кроме того, Подоляк отметил, что даже во время приостановки военных действий Россия будет совершать террористические акты на территории Украины.



