Украина еще больше усилила ПВО: Зеленский рассказал, что передали союзники

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Кравцев Сергей
Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Они уже стали на боевое дежурство и будут мощным усилением ПВО накануне зимы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский по итогам проведенного селектора.
NASAMS. Фото из открытых источников
Комментируя ситуацию на фронте, лидер украинцев отметил, что боевые столкновения, как и раньше, не утихают на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News рассказал, почему контрнаступление ВСУ проходит куда медленнее, чем хотелось бы (недостаток ПВО и авиации, как следствие – российский контроль за небом). Он обратился к партнерам с призывом помочь нам в этой компоненте, особенно зимой. Также президент акцентировал, что РФ играет деструктивную роль и в конфликте на Ближнем Востоке (спонсируя ХАМАС). Он призвал союзников продолжать поддержку Израилю и Украине, подчеркнув, что, если Россия победит, она нападет на страны НАТО, цена для которых тогда будет куда выше. Как оцениваете подобные месседжи украинского лидера? Воспринимает или нет их Запад? Как ситуация с поддержкой нашей страны может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – в британской разведке рассказали, что может вынудить РФ подвинуть флот еще дальше от линии фронта.
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