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Украина еще больше усилила ПВО: Зеленский рассказал, что передали союзники

Президент Зеленский заявил, что Украина получила дополнительные NASAMS

сегодня, 13:40
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина получила дополнительные системы противовоздушной обороны NASAMS. Они уже стали на боевое дежурство и будут мощным усилением ПВО накануне зимы. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский по итогам проведенного селектора.

Украина еще больше усилила ПВО: Зеленский рассказал, что передали союзники

NASAMS. Фото из открытых источников

"Получил отчеты о поступлениях боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров. Своевременное усиление нашей ПВО к зиме", — отметил глава украинского государства.


Комментируя ситуацию на фронте, лидер украинцев отметил, что боевые столкновения, как и раньше, не утихают на Купянском, Бахмутском, Авдеевском направлениях и на юге.

"Заслушали данные разведок по ситуации на ВОТ, в Черноморском регионе и в странах ОДКБ. Служба безопасности отчиталась о своих контрразведывательных мерах", — подытожил Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News рассказал, почему контрнаступление ВСУ проходит куда медленнее, чем хотелось бы (недостаток ПВО и авиации, как следствие – российский контроль за небом). Он обратился к партнерам с призывом помочь нам в этой компоненте, особенно зимой. Также президент акцентировал, что РФ играет деструктивную роль и в конфликте на Ближнем Востоке (спонсируя ХАМАС). Он призвал союзников продолжать поддержку Израилю и Украине, подчеркнув, что, если Россия победит, она нападет на страны НАТО, цена для которых тогда будет куда выше. Как оцениваете подобные месседжи украинского лидера? Воспринимает или нет их Запад? Как ситуация с поддержкой нашей страны может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в британской разведке рассказали, что может вынудить РФ подвинуть флот еще дальше от линии фронта.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/8488
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