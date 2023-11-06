О чем говорят новые заявления Зеленского: почему за помощь Запада Украине приходится бороться

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News рассказал, почему контрнаступление ВСУ проходит куда медленнее, чем хотелось бы (недостаток ПВО и авиации, как следствие – российский контроль за небом). Он обратился к партнерам с призывом помочь нам в этой компоненте, особенно зимой. Также президент акцентировал, что РФ играет деструктивную роль и в конфликте на Ближнем Востоке (спонсируя ХАМАС). Он призвал союзников продолжать поддержку Израилю и Украине, подчеркнув, что если Россия победит, она нападет на страны НАТО, цена для которых тогда будет куда выше. Как оцениваете подобные месседжи украинского лидера? Воспринимает или нет их Запад? Как ситуация с поддержкой нашей страны может развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Получение новых пакетов военной помощи в любом случае необходимо

Народный депутат Верховной Рады VIII созыва, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов поделился таким мнением:

Пока не прошел все процедуры и четырехлетний пакет финансовой помощи от ЕС. Что касается вооружений, то принципиальные решения по предоставлению истребителей и ракет ATACMS приняты, но передача самолетов состоится лишь в следующем году, а по дальнобойным ракетам пока поставлено лишь ограниченное количество. Эффективность дальнобойных ракет в соединении с воздушными носителями была подтверждена успешным ударом по российскому ракетоносцу в Керчи ". "Президент Владимир Зеленский продолжает дипломатическую и информационную кампанию для получения поддержки союзников. Сейчас в США готовится решение по предоставлению системной финансовой поддержки Украине, но утверждение финансового пакета несколько раз откладывалось

Эксперт обращает внимание, что предоставление крупных пакетов помощи Украине сопровождается медиа-дебатами о готовности Запада к длительной поддержке нашей страны. Поэтому, поясняет он, донесение украинской позиции в западных СМИ является исключительно важным.

"Зеленский говорит о необходимости подготовки новых наступательных операций, с воздушной поддержкой. В этих заявлениях президента поддерживает большинство населения, что показывают опросы общественного мнения. Украинские оппозиционные партии также отбрасывают возможность компромиссов с Россией", – отмечает Игорь Попов.

Он напоминает, что большинство официальных выступлений западных политиков подтверждает необходимость предоставления поддержки Украине.

также повлияла на решения американского Конгресса и стала первой темой в основных западных медиа". "Хотя, на уровне экспертов и журналистов, а также отдельных политических спикеров звучат вопросы о сроках завершения войны и об альтернативных вариантах развития событий, в том числе неких компромиссах с Кремлем, – уточняет эксперт. – Важно, что даже эти политики не признают незаконной аннексии украинских территорий и не допускают проигрыша Украины в этой войне. Но приближение президентских выборов в США является фактором, влияющим на политические дебаты по Украине. Война в Израиле

В этих условиях, продолжает Игорь Попов, Украине важно демонстрировать согласие во внутренней политике и учитывать все глобальные тенденции в международной повестке.

и может получить баллистические ракеты от Ирана. Допускать превосходства противника на поле бое нельзя, – подчеркивает эксперт. – Также исключительно важен диалог с союзниками по поводу финансовой помощи. Украинский бюджет на 2024 год рассчитан с учетом получения 41 миллиарда долларов от Запада, что позволит финансировать расходы на войну и на социальные программы. Украина должна получить необходимый ресурс, а вот когда и как его применить – это будет обсуждаться уже на закрытых переговорах с союзниками". "Получение новых пакетов военной помощи в любом случае необходимо, так как Россия получает крупные партии артиллерийских снарядов от Северной Кореи

Запад, похоже, как и ранее, не осознает полных масштабов угрозы

Политолог Дмитрий Воронков считает, что президент абсолютно прав, акцентируя, что у нас не хватает ПВО. Более-менее защищен лишь Киев (по понятным причинам). Особо сложная ситуация в районах вблизи линии фронта, в приграничных со страной-агрессором.

стала печальной демонстрацией этого факта, – отмечает эксперт. – Но если говорить о контрнаступлении, у нас много времени ушло на подготовку, в том числе, по причине задержек с поставками необходимых вооружений со стороны партнеров. В итоге у россиян было предостаточно времени, чтобы окопаться, выстроить мощные линии обороны, провести тотальное минирование территорий. И, конечно, нам катастрофически не хватает поддержки с воздух. Авиация — всё еще слабое место ВСУ". "Трагедия 128-й бригады

Дмитрий Воронков акцентирует, что пошел прогресс по дальнобойным ракетам. Если бы еще была штурмовая авиация – это существенно повлияло бы на обстановку на фронте.

Нет сомнений, что РФ интересно зажигать максимальное количество конфликтов, потому она и помогает ХАМАС. Но воевать с НАТО россияне явно не готовы, хоть любят бряцать оружием в сторону Альянса", – уверен политолог. "Что касается параллелей между российско-украринской войной и Израилем против ХАМАС, то они вполне уместны. Президент США также проводил такие параллели

Он с сожалением отмечает, что Запад, похоже, как и ранее, не осознает полных масштабов угрозы. Потому и не так активно, как мог бы, помогает Украине.

"Мы буквально выбиваем всё. В отличие от Израиля, которому помощь пошла оперативно, даже американский флот прибыл в тот регион. Такого не было и нет касательно Украины. Впрочем, надеюсь, поддержка нашей страны не упадет. Но пока не видно и оснований, чтоб скорость и ассортимент поставок нам увеличились", – констатирует Дмитрий Воронков.

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