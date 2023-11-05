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Зеленский отреагировал на удар по 128-й бригаде: что сказал президент

Российские оккупанты ударили по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады в Запорожской области.

сегодня, 18:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава государства отреагировал на гибель воинов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. По словам Владимира Зеленского, это трагедия, которой можно было избежать. Следовательно, продолжается соответствующее расследование. Такое заявление он сделал в своем традиционном вечернем обращении.

Зеленский отреагировал на удар по 128-й бригаде: что сказал президент

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Это трагедия, которой можно было избежать. Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые предприняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал", — сказал он.


Также президент добавил, что по факту трагедии было зарегистрировано уголовное производство и продолжается расследование.

"Главное — установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного. Каждый военный в зоне боевых действий — в зоне дострела и аэроразведки врага — знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности", — заявил президент .

Также он подчеркнул, что сегодня расследование должно дать честные ответы родным погибших воинов и обществу, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что нардеп рассказал новую информацию об ударе по 128 бригаде . Народный депутат Украины от партии "Батькивщина" Михаил Волынец подтвердил информацию о гибели 28 украинских солдат и еще 53 военных, получивших ранения.

Известно, что СМИ сообщили о гибели украинских солдат в результате удара российской ракеты. Это произошло во время награждения ко дню артиллериста. Украинских солдат собрали на плацу, а через некоторое время в место скопления бойцов попала российская ракета. Первоначально сообщалось о 20 погибших от российского ракетного удара. В Закарпатье объявили трехдневный траур, а министр обороны Украины заявил, что будут выяснены все обстоятельства трагедии.
 



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