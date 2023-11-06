Удар по Керчи: в США оценили последствия для оккупантов

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали морскую и портовую инфраструктуру россиян на судостроительном заводе "Залив" во временно оккупированной Керчи вечером 4 ноября. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Удар по Керчи. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, свежие спутниковые снимки показывают, что удар повредил корвет проекта 22800 "Каракурт" на верфи, хотя степень повреждений корабля пока не ясна.

Отмечалось, что завод "Залив" планировал построить 14 боевых кораблей, предназначенных для ЧФ в период с 2016 по 2021 год, среди которых восемь — проекта 22800 "Каракурт". Однако по состоянию на этот год с верфи было спущено всего три корвета.

Как известно, судоремонтный завод "Залив" является крупнейшей верфью в Восточной Европе и, вероятно, основным ремонтным предприятием ЧФ РФ во временно оккупированном Крыму после успешного удара ВСУ по "Севморзаводу" в Севастополе 13 сентября 2023 года.

По словам аналитиков, масштабы убытков пока точно непонятны, спутниковые снимки позволяют сделать предположения. По мнению экспертов, удар, скорее всего, не нанес ущерба, который бы нарушил его деятельность в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

По оценкам ISW, с июня 2023 года ВСУ проводят кампанию по уничтожению российской военной инфраструктуры в оккупированном Крыму, прежде всего объектов ЧФ. Это нужно для ослабления способности российских военных использовать Крым как плацдарм и тыл для российских операций на юге Украины.

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