Какая судьба ожидает Крым – почему Черноморский флот РФ бежит из Севастополя

Президент Украины Владимир Зеленский, затрагивая в вечернем обращении тему парламентского саммита "Крымской платформы", отметил, что наша страна не оставит оккупантам ни своих территорий, ни своих людей. Отдельно при этом президент упомянул жителей Крыма и Севастополя. А в своем обращении к участникам второй Крымской платформы Зеленский акцентировал, что иллюзии о господстве России в Черном море исчезают, подчеркнув, что Черноморский флот РФ постепенно уходит из Крыма. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о том, как Украина может вернуть полуостров.

Крым. Фото из открытых источников

Есть несколько сценариев для возвращения Крыма в состав Украины

Директор Украинского института политики (УИП) Руслан Бортник поделился таким мнением:

"Саммит Крымской платформы, в том числе ее парламентское измерение, позволяет удерживать тему возвращения Крыма в состав Украины, восстановления территориальной целостности нашей страны, — в фокусе мирового внимания. Кроме того, это демонстрация позиции, что Украина не намерена отказываться от Крыма даже в рамках каких-то мирных договоренностей, моделей которых сегодня много. В то же время мы понимаем, что для военного возвращения Крыма нам необходим сильный флот и доминирование в авиации. Без этого мы способны только проводить рейды туда или наносить удары беспилотниками и ракетами. Но не способы перебросить группировку войск, необходимых для освобождения полуострова".

Следует также понимать, продолжает эксперт, что подавляющее число населения в Крыму сейчас настроено пророссийски, что будет создавать нам отдельные трудности. Поэтому, подчеркивает он, вопрос возвращения полуострова лежит не столько в военной, сколько в политико-дипломатической плоскости.

"Украинский институт политики приготовил семь сценариев для возвращения Крыма в состав Украины. Они основаны на более чем 300-летнем опыте человечества, изучения подобных ситуаций. И нам кажется, что наиболее перспективным стало бы создание кондоминиумов, создание неких совместных управлений (ООН и так далее) как переходного этапа", – рассказывает Руслан Бортник.

По его словам, это позволит не военным путем (что сопряжено со значительными жертвами, потерей огромных ресурсов, да и выглядит пока маловероятно) восстановить территориальную целостность Украины.

"Скорее всего, Крым пока ожидает судьба "серой зоны". По крайней мере, пока власть в РФ не будет в очередной раз перестроена. Лишь после этого, после значительного ослабления российской власти и государства, либо вследствие неких глобальных договоренностей – Крым вернется в Украину, вернув себе и международно признанный правовой статус", – прогнозирует директор УИП.

Идея с высадкой в Крыму выглядит самоубийственной

Политический эксперт, волонтер Богдан Мирошников считает деоккупацию Крыма отдаленной перспективой. Но подчеркивает, что ускорить ее могут успешные операции ВСУ на юге материковой части нашей страны – в Запорожской и Херсонской областях.

"Иногда идут разговоры о высадке десанта на Западном берегу Крыма. Но когда основные силы далеко, одним десантом тут не управиться. Тем более, что у нас нет флота как такового (мало катеров, отсутствуют фрегаты), а на надувных лодках далеко не уплывешь. Так что идея с высадкой в Крыму выглядит фактически самоубийственной", – считает эксперт.

Остается, констатирует он, сухопутное продвижение. Но реализация операции тут – это длительное планирование и колоссальные ресурсы. А попытка не продуманной деоккупации тех же Мелитополя или Бердянска – это огромные жертвы.

"При этом Черноморский флот агрессора, действительно, бежит из Севастополя, где мы его стали всё чаще доставать. Бежит в Феодосию (куда мы тоже можем дотянуться), в Новороссийск (куда мы не можем бить западными ракетами, потому что это – международно признанная российская территория. Нам остается делать ставку на беспилотники и изготовлять свое более дальнобойное вооружение", – отмечает Богдан Мирошников.

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