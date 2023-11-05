Что происходило в Украине и вокруг нее: о чем говорят громкие обсуждения на этой неделе

В течение недели Украина попрощалась с октябрем и, похоже, с некоторыми иллюзиями. В ноябрь мы входим с новыми вызовами, в том числе в ракурсе снижения поддержки со стороны партнеров, обострения на фронте, нового витка ядерного шантажа со стороны РФ. Уже традиционно специально для издания "Комментарии" эксперты проанализировали наиболее яркие, по их мнению, события уходящей недели (с 30 октября по 5 ноября), а также их влияние на будущее Украины.

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Фото: из открытых источников

Мы видим очередные части общей картины торга, который идет сейчас вокруг Украины

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко акцентирует внимание на громких статьях в зарубежных медиа, посвященных Украине. И на обсуждении этих статей.

Причем, материал поднял немалую волну в Украине И, как по мне, это хорошо. Начали обсуждаться проблемы, о которых давно следовало говорить. Своеобразным продолжением темы, заданной статьей TIME, а скорее даже ответом на нее стала статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist Его колонка писалась явно довольно долго и кропотливо. Это глубокий, продуманный текст, препарирующий российско-украинскую войну и проблемы, с которыми в ней столкнулась наша страна на втором году широкомасштабного вторжения РФ. Параллельно с колонкой вышло и интервью главкома", – отмечает Андрей Еременко. "Это и статья TIME, где серьезно прошлись по Зеленскому

Он акцентирует, что тезисы, которые изложил Залужный, не особо были восприняты представителями Офиса президента.

и шатания в Европе, включая очередной виток обострения украино-польских отношений на фоне намерений тамошних перевозчиков заблокировать нашу границу ". "Такое впечатление, что мы видим очередные части общей картины торга, который идет сейчас вокруг Украины, – считает эксперт. – А торг такой явно идет, о чем сигнализируют и события в американском Конгрессе

По мнению Андрея Еременко, среди ярких событий уходящей недели можно вспомнить скандал вокруг реконструкции Софии Киевской. Ранее, поясняет он, такие скандалы фокусировались только на местных властях.

"И я даже подозревал, что это действия центральной власти с целью отобрать у них бюджеты, – признался собеседник "Комментариев". – Но сейчас в этот поток попала уже собственно официальная власть. И это уже интересно".

Интересным считает Андрей Еременко и то, что выпрыгнул экс-советник главы Офиса президента Арестович с какими-то программными заявлениями.

Но нет сомнений, что своим эпатажем Арестович будет радовать нас еще немало", – прогнозирует эксперт. "Выглядело это как анекдот. Я бы не ставил на то, что он покажет некий значимый результат на выборах, когда б они не состоялись (кстати, эта тема тоже актуализировалась ).

Колонка главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist вышла с очень сильными тезисами

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь рассуждает так:

а также касательно якобы конфликта между украинскими политиками и военными И колонка главкома ВСУ, генерала Валерия Залужного в The Economist с очень сильными тезисами Это всё проявление внешней политики, которое влияет и на внутреннюю. На нас с вами". "Пожалуй, наиболее яркими событиями уходящей недели стали две статьи, посвященные Украине. Это и нашумевшая статья в TIME, где прошлись по теме коррупции, в том числе в Минобороны

В информационном пространстве, продолжает эксперт, мы видим всё больше проявления сокращение помощи Украине. И со стороны Европы, и со стороны США.

Дыма без огня, конечно, не бывает. К сожалению, мы имеем меньшие результаты контрнаступления ВСУ, чем надеялись. В том числе по причине недостаточного оснащения наших военнымх необходимыми видами вооружений. К сожалению, чувствуется усталость от войны. И в самой Украине, и со стороны наших партнеров". "Это происходит на фоне ухудшения обстановки на фронте, снижения деловой активности, – подчеркивает Руслан Соболь. – Плохой знак для нашей экономики. А тут еще и такие статьи... И другие, где говорится о том, что Украину уже склоняют к переговорам с РФ на невыгодных нам условиях

По мнению эксперта, внешние обстоятельства указывают, что пришло время нам, наконец, определиться с критериями победы. Исходя из реалияй, которые есть, а не которые нам хотелось бы.

"Мне кажется, для нас как для общества – конец войны, победа – это надежные границы, мощная экономика, тесные связи с ЕС, вероятное вступление в НАТО. Но не факт, что то, чем нам хочется, удастся достигнуть. Хоть мы, безусловно, будем стараться. Однако ответ на то – что для нас будет победа, как жить после нее, как жить, если мы не достигнем тех критериев победы, которые нарисовали нам или нарисовали мы сами, следует искать здесь и сейчас", – констатирует Руслан Соболь.

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