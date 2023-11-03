О чем говорит серия провокационных заявлений Арестовича: что может ожидать Украину

Экс-советник главы Офиса президента Украины, блогер Алексей Арестович в последнее время стал неимоверно медиа-активен. В неприятной для Банковой манере он отреагировал на материал в TIME, где имеется немало неприятных для Владимира Зеленского тезисов. Более того – не исключено, что Арестович способствовал появлению данной статьи. Он также выкатал свою предвыборную программу, где, среди прочего, прописал готовность Украины к территориальным уступкам РФ. Более того – призывает "мириться" с Россией. О чём говорит подобная активность Арестовича? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Алексей Арестович. Фото - из открытых источников

Украина может приближаться к выборам

Политтехнолог, офицер ВСУ Виктор Таран акцентирует, что в нашем медиаполе последние несколько месяцев активно продвигается тема вероятных выборов. В том числе – весной.

"Это видно по множеству сигналов. Даже мне приходили и приходят предложения как к политтехнологу от тех, кто не знает, что я в данный момент в армии. Понятно, что я отказываю, поясняя свой нынешний статус. Но сигнал четкий – что-то затевается. И, конечно, Арестович, который имеет определенный уровень узнавания и доверия в обществе, тоже готовится включиться в избирательную кампанию. Не важно какую – президентскую или парламентскую", – отмечает эксперт.

При этом, продолжает он, меняются сами принципы проведения избирательных кампаний. От традиционных партий с традиционными встречами с избирателями и засеванием тех гречкой – мы переходим к партиям TikTok и YouTube.

"Я писал об этом в своей книге "Выборы в смартфоне". И сейчас мы наблюдаем рост таких тенденций. Кстати, Зеленский подобным образом и стал президентом, а также создал "партию телевизора". Ну, а сейчас приходит время партий из соцсетей, мессенджеров, видеохостингов и так далее. На всех этих платформах себя очень уютно чувствует Арестович. Исходя из этого, он может находиться в любой точке мира (а есть информация, что он покинул Украину) – и проводить активную избирательную кампанию. Донося свою позицию через современные средства коммуникации", – поясняет Виктор Таран.

По его мнению, пока сложно сказать, когда начнется гипотетическая избирательная кампания. Но маркером может стать то, на какой период Верховная Рада продлит военное положение и всеобщую мобилизацию. Очередное решение будут принимать на следующей неделе. Если избирательная кампания намечается на весну, необходим определенный подготовительный период, невозможный при военном положении, подчеркивает эксперт.

Арестович пробует себя в роли политика-провокатора

Глава платформы Единый координационный центр, политолог Олег Саакян рассуждает так:

"Следует понимать, что Арестович сейчас отыгрывает роль скорее провокатора, чем человека, делающего политические заявления. Его задача – попробовать стать политиком путем провокаций. С их помощью он привлекает к себе внимание. Пытаясь нащупать свою электоральную нишу, своего избирателя".

В то же время, отмечает эксперт, согласованность заявленных им тезисов с теми, которые продуцируют трамписты в США, наталкивает на мысль, что он ищет и внешнего внимания-одобрения для своей вероятной политической карьеры.

"На данный момент можно констатировать, что заявления Арестовича, действительно, будоражат информационное пространство, действительно, созвучны с рядом информационных кампаний, которые проводятся вне Украины – с расшатыванием ситуации, попыткой уменьшить авторитет украинской власти как внутри страны так и за ее пределами. Ну, а те предложения, которые Арестович презентовал как свою "программу", говорят лишь о том, что его амбиции пока ничем не подкреплены. И что Арестович-политик умер, даже не родившись", – резюмирует политолог.

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