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Кто был украинским информатором для скандальной статьи TIME: СМИ назвали имя

СМИ утверждают, что Алексей Арестович мог быть анонимным источником скандальной статьи TIME.

сегодня, 11:55
Автор:
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Slava Kot
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Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович мог быть анонимным источником информации для журналиста Саймона Шустера, опубликовавшего скандальную статью в издании TIME. Об этом вышит издание Oboz со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Кто был украинским информатором для скандальной статьи TIME: СМИ назвали имя

СМИ утверждают, что Арестович мог быть информатором статьи TIME

В октябре вышел материал TIME авторства журналиста Саймона Шустера. В статье он анализирует ситуацию вокруг помощи Украине от международных партнеров и указывает на "взбешенного" Владимира Зеленского из-за ситуации с поставками оружия.


В статье Шустера есть цитаты из анонимного источника, представленного как один из людей "из Офиса президента Украины". Этот источник указывал, что президент Украины "обманывает себя" и подчеркивает, что "мы не выиграем, но попытайтесь ему это сказать". Oboz указывает, что Алексей Арестович сейчас может находиться не в Украине. Возможно, в Польше или Австрии.

Напомним, что Саймон Шустер – это американский журналист, родившийся в Москве. Он окончил Стэнфордский университет и уже более 10 лет пишет материалы для Time, Associated Press, Reuters и The Moscow Times.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента отреагировали на статью TIME о "взбешенном" Зеленском. Михаил Подоляк пояснил, что в статье освещено субъективное мнение журналиста. Кроме того, по словам советника Офиса президента, этот человек не имел доступа к такой информации, а хочет лишь "увеличить свой вес".

Также "Комментарии" писали, какие сигналы скрывает статья TIME о Зеленском и Украине и в чем главная угроза этого журналистского материала.



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Источник: https://www.obozrevatel.com/politics-news/v-state-time-ob-ustalosti-mira-ot-vojnyi-i-korruptsii-nashli-sled-arestovicha-eksklyuzivnyie-podrobnosti.htm
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