Кто был украинским информатором для скандальной статьи TIME: СМИ назвали имя

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович мог быть анонимным источником информации для журналиста Саймона Шустера, опубликовавшего скандальную статью в издании TIME. Об этом вышит издание Oboz со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.



СМИ утверждают, что Арестович мог быть информатором статьи TIME

В октябре вышел материал TIME авторства журналиста Саймона Шустера. В статье он анализирует ситуацию вокруг помощи Украине от международных партнеров и указывает на "взбешенного" Владимира Зеленского из-за ситуации с поставками оружия.

В статье Шустера есть цитаты из анонимного источника, представленного как один из людей "из Офиса президента Украины". Этот источник указывал, что президент Украины "обманывает себя" и подчеркивает, что "мы не выиграем, но попытайтесь ему это сказать". Oboz указывает, что Алексей Арестович сейчас может находиться не в Украине. Возможно, в Польше или Австрии.

Напомним, что Саймон Шустер – это американский журналист, родившийся в Москве. Он окончил Стэнфордский университет и уже более 10 лет пишет материалы для Time, Associated Press, Reuters и The Moscow Times.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента отреагировали на статью TIME о "взбешенном" Зеленском. Михаил Подоляк пояснил, что в статье освещено субъективное мнение журналиста. Кроме того, по словам советника Офиса президента, этот человек не имел доступа к такой информации, а хочет лишь "увеличить свой вес".

Также "Комментарии" писали, какие сигналы скрывает статья TIME о Зеленском и Украине и в чем главная угроза этого журналистского материала.