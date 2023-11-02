logo

BTC/USD

34672.39

ETH/USD

1800.42

LTC/USD

68.56

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Арестович предложил "мириться" с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Арестович предложил "мириться" с Россией

Экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович сделал резонансное заявление

сегодня, 18:58
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Поскольку и Украина, и Россия на данный момент достигли потолка своих военных возможностей, что проявилось в стабилизации фронта и переходу к позиционной войне, у сторон конфликта нет другой разумной альтернативы, кроме "замирения". Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Арестович предложил "мириться" с Россией

Алексей Арестович

Алексей Арестович предложил "мириться" с Россией, заявив что в нынешних условиях альтернативой миру может быть лишь бесконечное взаимное уничтожение обеих сторон. 


"Ни Россия не может захватить у нас большие куски территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше перевод это в "партер", стационарный фронт — бесконечное, бессмысленное убийство друг друга, без попыток достичь каких-то важных результатов, не нужно ни российскому народу, ни украинскому. Народ начинает это понимать очень хорошо". 

- Я думаю, нам нужно мириться, — заявляет популярный блоггер Арестович. — Выходить на мирные переговоры, но эти переговоры должны быть честными и паритетными.

Напомним, что днем ранее в колонке для журнала The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что перед Украиной возникла угроза перехода войны из маневренной в позиционную, схожую с Первой мировой войной. В этом переходе заинтересована Россия, так как от этого перехода она выигрывает время для наращивания своих военно-технических и мобилизационных усилий. Украина же наоборот — проигрывает. Выход Залужный видит к возвращению к маневренной войне, для чего необходимо усилить технологическую составляющую ВСУ — авиационную компоненту,   РЭБ, контрбатарейную, противоминную, а также расширить мобилизационную работу.

Тем временем, Байден призвал к паузе в войне.

Украинский спортсмен подыграл российской пропаганде.

А Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед".   



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Стас

сегодня, 19:28

Люся Арестович зовсім з глузду з'їхав. Арестович зрадник і барига. Продався москалям за вонючі рублі. Гнида


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!