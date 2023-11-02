Поскольку и Украина, и Россия на данный момент достигли потолка своих военных возможностей, что проявилось в стабилизации фронта и переходу к позиционной войне, у сторон конфликта нет другой разумной альтернативы, кроме "замирения". Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил экс-советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Алексей Арестович

Алексей Арестович предложил "мириться" с Россией, заявив что в нынешних условиях альтернативой миру может быть лишь бесконечное взаимное уничтожение обеих сторон.

"Ни Россия не может захватить у нас большие куски территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше перевод это в "партер", стационарный фронт — бесконечное, бессмысленное убийство друг друга, без попыток достичь каких-то важных результатов, не нужно ни российскому народу, ни украинскому. Народ начинает это понимать очень хорошо".

- Я думаю, нам нужно мириться, — заявляет популярный блоггер Арестович. — Выходить на мирные переговоры, но эти переговоры должны быть честными и паритетными.

Напомним, что днем ранее в колонке для журнала The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что перед Украиной возникла угроза перехода войны из маневренной в позиционную, схожую с Первой мировой войной. В этом переходе заинтересована Россия, так как от этого перехода она выигрывает время для наращивания своих военно-технических и мобилизационных усилий. Украина же наоборот — проигрывает. Выход Залужный видит к возвращению к маневренной войне, для чего необходимо усилить технологическую составляющую ВСУ — авиационную компоненту, РЭБ, контрбатарейную, противоминную, а также расширить мобилизационную работу.

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